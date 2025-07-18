Сегодня 03:23 Страстные поцелуи Гришаевой и дикпики Макгрегора. Пять самых громких измен звезд 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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В Бостоне на концерте группы Coldplay «камера поцелуев» засняла обнимающуюся парочку. Влюбленными оказались женатый глава ИТ-компании Astronomer Энди Байрон и руководитель HR-отдела Кристин Кабот. Публичная жизнь, несомненно, тяжелое бремя, ведь личные отношения знаменитостей находятся под прицелом репортеров. Какие российские и западные знаменитости спалились на измене, да так, что их любовные истории стали достоянием Сети — в материале 360.ru.

Скандальные измены российских звезд Рэпер Натан и Лерчек

Музыкант Алишер Мирзохонов, более известный как Натан, своей жене изменял не раз. Анастасия Швецова рассказала в личном блоге, что впервые он изменил ей в 2013 году, когда победил на конкурсе «Молодая кровь» и попал в лейбл Black Star. Тогда она его простила.

Фото: РИА «Новости»

Семья и двое детей не остановили любвеобильного рэпера, который в прошлом году изменил жене уже с блогером Лерчек. Натана поймали на неверности во время съемок в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Музыкант заявил в свое оправдание, что от их брака остались «только руины», они с женой перестали понимать друг друга и вообще ему не хватало секса. Нонна Гришаева и Дмитрий Исаев В 2015 году актриса Нонна Гришаева чуть не разрушила свой брак, изменив своему третьему мужу, Александру Нестерову, с коллегой Дмитрием Исаевым. Служебный роман развился во время гастролей по стране.

Гришаева и Исаев проводили вместе много времени и сначала им удавалось скрывать свои отношения. Исаев тоже был женат. Однажды в Сочи они потеряли бдительность во время романтической прогулки на набережной, где их застали страстно целующимися.

Фото: РИА «Новости»

Разразился скандал, но супруг стерпел публичную обиду и сумел простить Гришаеву, смирившись с тем, что она всегда будет окружена мужчинами. Только поставил условие — никогда больше не пересекаться с Исаевым, на что актриса согласилась. Западные звезды, спалившиеся на измене Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

В 2012 году весь мир наблюдал за историей любви героев Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в продолжении вампирской телесаги «Сумерки». В реальной жизни актеры встречались, начиная с 2008 года. Все это время фотографы отслеживали их совместные и одиночные передвижения.

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com 2/2

Летом 2012 года одному из папарацци повезло нарваться на эксклюзив. Он запечатлел страстные поцелуи Стюарт с женатым режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Парочка целовалась и в автомобиле, и на смотровой площадке. «Они целовались как сумасшедшие! Они просто не могли оторваться друг от друга!» — рассказал он потом.

Джастин Тимберлейк и Алиша Уэйнрайт В 2019 году музыканта Джастина Тимберлейка заподозрили в слишком тесном общении с коллегой по фильму Palmer Алишей Уэйнрайт.

Фото: Carsten Koall/dpa / www.globallookpress.com

Британская газета The Sun опубликовала фотографии, на которых женатый певец держал за руку актрису, а та гладила его по колену в баре в Новом Орлеане. Парочка беседовала, смеялась и распивала напитки. В драме Фишера Стивенса они играли влюбленных. Конор Макгрегор — дикпик для рэперши и поцелуй с незнакомкой Бывший ирландский боец UFC, экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор 14 июля отметил свое 37-летие и снова оказался в центре скандала из-за измены партнерше Ди Девлин.

Фото: РИА «Новости»

Сначала спортсмена заметили целующимся и ужинающим с неизвестной женщиной во Флориде. Потом американская рэперша Азилия Бэнкс пожаловалась, что Макгрегор отправил ей откровенные фотографии в соцсети X. Певица опубликовала скриншот со снимком, замазав мужское достоинство Макгрегора, сообщило издание The Daily Star.

Гражданская супруга спортсмена, с которой они воспитывают четверых детей, поддержала его. Она опубликовала совместное фото в соцсетях, сопроводив пост песней Басты «Чистый кайф». Кто знает, может благодаря такому мироощущению парочка и продержалась так долго, невзирая на любвеобильность Макгрегора.