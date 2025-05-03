Звезде «Папиных дочек» отказали в присвоении звания народной артистки

Актриса Нонна Гришаева много лет не может добиться присвоения ей звания народной артистки. Об этом сообщил Starhit .

Звезда сериала «Папины дочки» работает в театре и активно снимается в кино, но престижное звание так и не получила.

«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ», — отметила она.

Гришаева посвятила всю жизнь театральному искусству и порой шла на серьезные жертвы. Ради фильма «Про мою маму и про меня» ей пришлось носить тяжелый грим из силикона и желатиновых смесей, что негативно повлияло на кожу. После съемок артистка долго восстанавливалась при помощи косметологов

«Это было ужасно: я страдала! Кожа растягивается-стягивается, лицо превращается в морщинистую историю, которая застывает», — призналась 53-летняя звезда.

Ранее певца Юрию Антонову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ту же награду, но IV степени, вручили пианисту Денису Мацуеву.