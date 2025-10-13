Неожиданный шаг Хазанова: почему артист избавился от московской недвижимости на 706 млн рублей?
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в Москве на сумму 706 миллионов рублей. Поклонники в шоке: что задумал актер?
Почему Хазанов продал недвижимость в Москве
Хазанов распрощался с квартирой площадью 246 «квадратов» на Малой Молчановке стоимостью порядка 237 миллионов рублей, апартаментами в 255 квадратных метров на Спиридоновке за 232 миллиона, квартирой в 114 «квадратов» на Серафимовича за 102 миллиона рублей и квартирой с кладовкой в 112 квадратных метров в поселке Сосны за 23 миллиона.
Также артист продал трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 «квадратов» и участком 2722 квадратных метра в селе Дубки за 112 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, из собственности в России у Хазанова осталась лишь 39-метровая однокомнатная квартира на Люсиновской улице стоимостью около 21 миллиона рублей.
Артист сохранил в России ИП по художественной деятельности и 41% в ООО «Гидроресурс». Хазанов также является художественным руководителем Московского театра эстрады.
Предположительно, актер распрощался с недвижимостью, так как большую часть времени живет в Латвии.
Кто такой Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра, кино, телевидения и озвучивания, ведущий и режиссер.
Он родился 1 декабря 1945 года в Москве. В 1969-м окончил Училище циркового и эстрадного искусства. В 1975 году получил известность после телевизионного показа миниатюры «Студент кулинарного техникума».
Что известно о дочери Хазанова
Алиса Хазанова родилась в браке Геннадия и Златы Эльбаум. Сейчас мать живет в Израиле, а сама дочь пары — в Европе. Летом наследница дала интервью Татьяне Лазаревой*, продемонстрировав свои антироссийские взгляды.
Хазанова заявила, что решила отдать своих детей в иностранное образование, чтобы избежать ассоциаций со знаменитой фамилией.
«Получается, что я вырастила детей-иностранцев. У них французский язык, английский язык и русский язык. И из этих всех языков они общаются по-английски — это для них самое комфортное», — делилась Алиса.
Россияне ополчились на дочь Хазанова и напомнили, как она в 2022 году открыто осудила СВО.
*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.