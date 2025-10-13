Неожиданный шаг Хазанова: почему артист избавился от московской недвижимости на 706 млн рублей?

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов продал пять объектов недвижимости в Москве на сумму 706 миллионов рублей. Поклонники в шоке: что задумал актер?

Почему Хазанов продал недвижимость в Москве

Хазанов распрощался с квартирой площадью 246 «квадратов» на Малой Молчановке стоимостью порядка 237 миллионов рублей, апартаментами в 255 квадратных метров на Спиридоновке за 232 миллиона, квартирой в 114 «квадратов» на Серафимовича за 102 миллиона рублей и квартирой с кладовкой в 112 квадратных метров в поселке Сосны за 23 миллиона.

Также артист продал трехэтажный дом с постройками общей площадью 845 «квадратов» и участком 2722 квадратных метра в селе Дубки за 112 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, из собственности в России у Хазанова осталась лишь 39-метровая однокомнатная квартира на Люсиновской улице стоимостью около 21 миллиона рублей.