«Отдыхай, понял!». Геннадий Хазанов напал на журналиста после одного вопроса

Известный артист Геннадий Хазанов вступил в конфликт с корреспондентом после спектакля в Москве. Поводом стал вопрос о недвижимости юмориста, сообщил Telegram-канал Shot .

Сотрудники этого издания встретили Хазанова после спектакля. Тот вышел из здания с несколькими букетами цветов.

Репортеров интересовал только один вопрос — почему юморист распродает имущество и значит ли это, что тот решил уехать из России. Отвечать прямо Геннадий Хазанов не стал.

Актер лишь отметил, что «это не его имущество». На уточняющий вопрос, переписал ли он недвижимость на других людей, ответа не последовало.

Журналисты последовали за автомобилем Хазанова к его дому на Арбате. Здесь репортер вновь начал задавать юмористу те же вопросы. Тот ответил уже грубо.

«Отдыхай, понял <… > поработаешь в другом месте <… > ты почему ко мне подошел?», — отреагировал Геннадий Хазанов.

Тот же Shot ранее утверждал, что Хазанов якобы распродает все имущество в России. При этом слухи об эмиграции артиста ходят с прошлого года — юморист их опровергал, он продолжает давать концерты в Москве.