Домашний тиран из реестра алиментщиков. Что случилось с Полежайкиным из «Папиных дочек»

В сериале «Папины дочки» хулиган Илья Полежайкин повзрослел и исправился, но в реальной жизни Михаила Казакова чуда не произошло. Актер вляпался в криминал, сломал ноги, набрал кредитов и прославился как домашний тиран. Теперь приставы объявили его имущество в розыск за миллионные долги, а суд потребовал выплатить алименты. Что случилось со звездой сериалов, разобрался 360.ru.

Полежайкина из «Папиных дочек» обвиняли в убийстве Несчастия начались еще до того, как Казаков получил звездную роль. В 2002 году, когда мальчику шел 14-й год, посреди улицы зарезали его отца — владельца бизнеса по производству газировки. Через три года будущий Полежайкин сам попал в криминальную сводку за убийство 20-летнего парня в подъезде дома в родной Твери.

Фото: Киножурнал «Ералаш» / «ВКонтакте»

Казаков с другом пришли на разговор к бывшему ухажеру своей подруги. Перепалка переросла в поножовщину, удары пришлись по сердцу и сонной артерии. Уголовное дело переквалифицировали в превышение пределов допустимой самообороны, затем закрыли за примирением сторон. В 2007 году уже имея опыт съемок в «Ералаше», Казаков получил роль Полежайкина. Сотрудничество длилось шесть лет, затем парень вернулся из Москвы в Тверь и пропал с экранов. Пауза в актерской карьере его не смущала. Казаков вообще, по воспоминаниям своей московской девушки Юлии Котовой, жил, не заботясь о будущем — фонтанировал бизнес-идеями, занимал деньги, регистрировал фирму и быстро бросал.

Фото: РИА «Новости»

«Он мечтал открыть магазин или хотя бы палатку, потом брался за организацию кастинг-агентства. Но все впустую! Вот разве что лавка по продаже кальянов все-таки открылась. Но проработала меньше недели», — рассказала она. Упал с крыши и сломал обе ноги Первый перезапуск «Папиных дочек» сняли без Полежайкина из-за тяжелой травмы ног. В 2020 году актер искал место для фотосъемки на крыше дома, оступился на пожарной лестнице и упал с высоты 12 метров. Кости буквально рассыпались на части, ноги удалось спасти благодаря хорошей физической форме — в прошлом парень занимался фридайвингом. Он перенес несколько операций. С помощью аппарата Илизарова врачи нарастили часть ноги, которую не могли зафиксировать при первой операции, но что-то пошло не так, и конечности оказались разной длины. Специалисты ВМА имени Кирова исправили недочет, однако долгие месяцы Казакову пришлось провести на инвалидной коляске и костылях.

Фото: Instagram*/kazakovfly

«Хотелось бы [сниматься]. Года три назад мне звонили, спрашивали: да или нет? Я сказал „да“. Так-то я не отказываюсь от съемок никогда. Как-то ездил пару раз на федеральные каналы. Всем было интересно, как я вообще вхожу в кадр. Ничего, и на коляске выезжал», — рассказал актер. В 2023 году Казаков все-таки появился в 38-й серии спин-оффа «Папины дочки. Новые». Полежайкин предстал майором полиции. Семья обвинила Казакова в домашнем насилии Отношения с Котовой шли к свадьбе, но девушка ушла к молодому актеру Николаю Ефремову — сыну Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. По возвращении в Тверь в 2011 году Казаков женился на соседке, бухгалтере Елене. Пара прожила вместе 12 лет, воспитывая дочь и сына, и рассталась после рокового падения.

«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. <…> Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть „умирал и все испортил“», — рассказал он журналистам.

Фото: Скриншот видео из программы «Пусть говорят» / RuTube

Семья озвучила другую версию. Бывшая жена и падчерица на шоу «Пусть говорят» обвинили Казакова в домашнем насилии и наркомании. По словам Виктории, последние годы отчим устраивал погромы, спускал холодильник с четвертого этажа, бил посуду. У него развилась паранойя — казалось, что в шкафу кто-то прячется. «Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы начали замечать, как Михаил с ней очень жесток. Он бегал за ней по дому с шампуром и пытался убить», — рассказала она. Казаков называл все обвинения безумием. Он утверждал, что бывшая жена настроила дочь против него. Долг по алиментам и суды за опеку над сыном После расставания родителей дети остались с матерью, она подала на алименты — набежало 427 тысяч рублей за двоих. Формально Казаков являлся отцом Виктории, она до последнего не знала об удочерении. После того, как он раскрыл эту тайну СМИ, бывшая жена добилась лишения родительских прав. Завязав со съемками, Казаков устроился директором по развитию строительной компании. Но дела пошли не очень хорошо. В банке данных исполнительных производств ФССП России к началу 2026 года числятся 10 дел на Казакова, открытых в Тверской области, большинство — из-за задолженности по кредитным платежам общей суммой более 1,8 миллиона рублей. В реестре розыска по исполнительным производствам — одно дело, возбужденное в 2025 году. Приставы начали розыск его активов.

Я не бегаю от приставов. У кого сейчас нет долгов? У моей компании небольшие финансовые проблемы, но они разрешатся. Михаил Казаков Актер

За долги по алиментам Казакову временно ограничили выезд из России, запретили регистрировать транспорт, назначили 20 часов обязательных работ.

Фото: Instagram*/kazakovfly

Со временем сын съехал от матери. В 2024 году суд определил его место жительства с отцом, несмотря на долги по алиментам, отсутствие стабильного дохода и собственного жилья. Теперь уже сам Казаков подал на алименты с бывшей жены на содержание сына. Суд встал на его сторону, делом занялся тот же пристав, что требовал деньги с актера. Женщина добилась отмены этого решения и наняла адвоката. Борьба продолжается. Казаков обвинил бывшую жену в том, что она живет с уголовником, ведет себя аморально и не занимается сыном. Елена уверена, что он специально настроил ребенка против матери, чтобы не платить алименты. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.