Убил в 16, а в 19 стал Полежайкиным из «Папиных дочек». Теперь Казакова обвинила падчерица

Падчерица актера из «Папиных дочек» Казакова обвинила его в насилии

Актер Михаил Казаков мог жестоко обращаться со своей семьей. Об этом падчерица артиста из «Папиных дочек» рассказала в программе «Пусть говорят».

Виктория уверила, что Казаков любил ссориться с членами семьи. Постепенно споры переросли в настоящее психологическое давление.

Мужчина якобы часто оскорблял и унижал мать девочки. Позже он начал ее бить. По словам падчерицы, домочадцам приходилось искать защиты у правоохранителей.

Девушка вспомнила, что однажды актер избил своего маленького сына проводом от фена за то, что тот расплакался во время игры. Виктория хотела защитить ребенка, но Казаков, по ее словам, просто переключился на нее и также нанес ей несколько ударов.

Странное поведение звезды «Папиных дочек»

Ситуация, по словам Виктории, усугублялась странным поведением артиста. Казаков, уверяет девушка, как-то раз с дрелью искал в квартире каких-то людей, заглядывал в шкафы и сверлил стены.

Падчерица актера не исключила того, что на психическое состояние ее отчима повлияли наркотики.

Однажды, как рассказала девушка, Казаков чуть было не напал на родственников с шампуром. Защищать его жену пришлось дедушке. В приступах ярости часто ломал мебель.

Что ответил Казаков на обвинения

В беседе с Super.ru Казаков рассказал, что увидел свою падчерицу в эфире случайно. Программу он смотрел вместе с сыном. Оба, по его словам, «долго смеялись над этим моментом».

Почему Виктория рассказала на шоу о насилии, Казаков не понимает.