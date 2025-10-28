Убил в 16, а в 19 стал Полежайкиным из «Папиных дочек». Теперь Казакова обвинила падчерица
Актер Михаил Казаков мог жестоко обращаться со своей семьей. Об этом падчерица артиста из «Папиных дочек» рассказала в программе «Пусть говорят».
Виктория уверила, что Казаков любил ссориться с членами семьи. Постепенно споры переросли в настоящее психологическое давление.
Мужчина якобы часто оскорблял и унижал мать девочки. Позже он начал ее бить. По словам падчерицы, домочадцам приходилось искать защиты у правоохранителей.
Девушка вспомнила, что однажды актер избил своего маленького сына проводом от фена за то, что тот расплакался во время игры. Виктория хотела защитить ребенка, но Казаков, по ее словам, просто переключился на нее и также нанес ей несколько ударов.
Странное поведение звезды «Папиных дочек»
Ситуация, по словам Виктории, усугублялась странным поведением артиста. Казаков, уверяет девушка, как-то раз с дрелью искал в квартире каких-то людей, заглядывал в шкафы и сверлил стены.
Падчерица актера не исключила того, что на психическое состояние ее отчима повлияли наркотики.
Однажды, как рассказала девушка, Казаков чуть было не напал на родственников с шампуром. Защищать его жену пришлось дедушке. В приступах ярости часто ломал мебель.
Что ответил Казаков на обвинения
В беседе с Super.ru Казаков рассказал, что увидел свою падчерицу в эфире случайно. Программу он смотрел вместе с сыном. Оба, по его словам, «долго смеялись над этим моментом».
Почему Виктория рассказала на шоу о насилии, Казаков не понимает.
Лучше [у моей падчерицы Виктории] спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны.
Михаил Казаков
Как Полежайкин убил человека
Михаил Казаков уже оказывался в центре громкого скандала. Когда актеру было всего 16 лет, его обвинили в убийстве 20-летнего москвича. Конфликт начался после того, как знакомая Казакова попросила его помочь разобраться с бывшим парнем.
По одной из версий, встреча произошла в подъезде, где между молодыми людьми вспыхнула ссора. Гуркин, вооружившись дубинкой, напал на девушку, а Казаков попытался защитить ее и нанес противнику несколько ударов ножом.
Суд признал, что действия подростка не носили предумышленного характера. Дело было переквалифицировано на превышение пределов необходимой самообороны.
Почему Михаил Казаков не платит долги
Кроме обвинений в домашнем насилии и давнего уголовного прошлого, у Михаила Казакова есть и серьезные финансовые проблемы. Актера внесли в реестр злостных неплательщиков из-за долгов по алиментам и кредитам.
По данным службы судебных приставов, первоначальная сумма задолженности составляла около двухсот тысяч рублей, однако со временем она выросла до более чем двух миллионов.
Часть долга связана с алиментами, остальное — с невыплаченными кредитами и другими обязательствами.
Казаков объяснял, что задолженность появилась после разбирательства с бывшей супругой.