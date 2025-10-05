Актер из «Папиных дочек» объяснил появление в реестре алиментщиков

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал РИА «Новости» , что попал в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Актера внесли в список 8 сентября.

Долг по алиментам составляет 224 тысячи рублей, а общая сумма задолженностей по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона, 1,8 миллиона из которых — кредиты.

Казаков пояснил, что алименты назначили по заявлению бывшей жены — на их общего сына и ее дочь, чьим отцом его признали в браке. Актер добавил, что подача иска произошла несколько лет назад, и ему пришлось доказывать в суде, что сын все это время живет с ним, а не с матерью.

Актер театра и кино Игорь Петренко задолжал примерно 1,3 миллиона рублей по алиментам и штрафам. В отношении артиста возбудили четыре исполнительных производства