Звезда «Папиных дочек» Казаков указал на несправедливость ситуации с бывшей женой

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, в том числе с задолженностью по алиментам. Артист дал интервью MK.Ru .

Актер признался, что сейчас не снимается в кино и работает в сфере финансирования и социальных проектов. По его словам, проблемы начались после того, как бывшая супруга приняла участие в ток-шоу на федеральном канале и сделала ряд заявлений, которые негативно повлияли на его карьеру.

«Наговорила столько, что на нее можно было попробовать пару дел завести, но есть одно „но“: это на сыне все-таки отразится. И, видимо, пользуясь этим, моя бывшая супруга, как мне кажется, распоясалась», — сообщил Казаков.

Как объяснил артист, с него взыскивают алименты за ребенка, который проживает с ним по судебному решению. Он указал на несправедливость ситуации и сравнил ее с «танцем Сатаны».