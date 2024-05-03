«Ревновать не к чему». Варлей раскритиковала ремейк «Кавказской пленницы» | 360°

03 мая 2024, 14:35
«Ревновать не к чему». Варлей раскритиковала ремейк «Кавказской пленницы»
Актриса Варлей рассказала о ревности к ремейку фильма «Кавказская пленница»
Советская актриса Наталья Варлей раскритиковала ремейк фильма «Кавказская пленница», хотя призналась, что с ревностью ждала его выхода. Об этом сообщил портал Prozvezd.
Варлей призналась, что долгое время избегала просмотра продолжения, снятого в 2014 году, поскольку чувствовала ревность.
Реклама
«А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — заявила она.
Она скептически относится к ремейкам известных кинопроизведений. В частности, актриса критически высказалась о фильме «Вий» Олега Степченко.
Нынешнее кинопроизводство, по ее мнению, в большей степени мотивировано желанием заработать, поэтому качество лент зачастую вызывает разочарование у аудитории.
Ранее писатель Платон Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики. Так, переснятую «Кавказскую пленницу» он назвал «запредельным днищем».
Фильмы
Актеры
Реклама
Реклама