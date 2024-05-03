«Ревновать не к чему». Варлей раскритиковала ремейк «Кавказской пленницы» | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 14:35 «Ревновать не к чему». Варлей раскритиковала ремейк «Кавказской пленницы» Актриса Варлей рассказала о ревности к ремейку фильма «Кавказская пленница» РИА «Новости»

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Советская актриса Наталья Варлей раскритиковала ремейк фильма «Кавказская пленница», хотя призналась, что с ревностью ждала его выхода. Об этом сообщил портал Prozvezd.

Варлей призналась, что долгое время избегала просмотра продолжения, снятого в 2014 году, поскольку чувствовала ревность.

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«А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — заявила она.

Она скептически относится к ремейкам известных кинопроизведений. В частности, актриса критически высказалась о фильме «Вий» Олега Степченко.

Нынешнее кинопроизводство, по ее мнению, в большей степени мотивировано желанием заработать, поэтому качество лент зачастую вызывает разочарование у аудитории.

Ранее писатель Платон Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики. Так, переснятую «Кавказскую пленницу» он назвал «запредельным днищем».