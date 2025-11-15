15 ноября 2025 18:44 Знаменитые любовники, страшная болезнь и потеря сына. За что Светлана Светличная винила себя до гроба 0 0 0 Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Жизнь прекрасной актрисы и секс-символа целой эпохи Светланы Светличной оборвалась 16 ноября 2024 года. Красота этой женщины сводила мужчин с ума, а весь СССР судачил о ее романах с космонавтом Юлием Гагариным и артистом Андреем Мироновым. Но реальность была далека от сказки. Чего стоила звезде советского экрана слава и что Светличная скрывала от чужих глаз — в материале 360.ru.

После выхода фильма «Бриллиантовая рука» популярность Светланы Светличной взлетела до небес. Вокруг нее сразу же начали появляться мифы, а интерес к ее личности не угасал до конца жизни. Поговаривали, что у нее были романы с Андреем Мироновым и Юрием Гагариным, а после 60 лет актриса предпочитала мужчин гораздо моложе себя. Светличная выглядела безупречно на экране, но ее жизнь была далека от идеала. За внешней красотой скрывались многочисленные испытания и трудности.

Вышла на сцену в пять лет Светлана впервые вышла на сцену в пять лет. Она родилась в семье военного, и из-за частых переездов родители старались помочь ей быстро адаптироваться к новым местам. Для этого они записывали дочь в театральные кружки, где она могла найти друзей и научиться общаться. Мать, работавшая в военных городках, организовывала концерты на праздники. Именно она помогла девочке выйти на сцену.

Моя мама сама мечтала быть актрисой. В те времена ей часто говорили: «Мария Федоровна, а вы знаете, что вы похожи на Любовь Петровну Орлову?» Она вышла замуж за офицера, и в Доме офицеров часто бывали концерты, театральные постановки, в которых участвовала мама. Там, например, ставили спектакль «У них есть Родина». Уже сколько лет прошло, представляете, а я все помню. И мама так потрясающе сыграла, такую паузу выдержала. Мама была очень способная, она была особенная, может, даже и лучше Любови Орловой. Она была очень женственная, умела владеть голосом и передала это мне. Светлана Светличная

На одном из мероприятий Светличная впечатлила всех. С тех пор искусство превратилось для нее из хобби в смысл жизни. Отец Светланы служил не только в СССР, но и за границей. В Австрии и Венгрии она познакомилась с европейской модой и стилем. Вернувшись домой, Светлана стала одной из самых модных девушек среди своих сверстниц. После школы Светлана сразу же подала документы во ВГИК. В отличие от других абитуриентов, Светличная не волновалась и не суетилась. Она уверенно прочитала подготовленные стихи. Ее выразительность и необычная красота поразили приемную комиссию. После того как мастера попали под обаяние Светланы, она легко спросила, где можно покурить, писала газета «Жизнь». Это окончательно их обескуражило. Будущую актрису приняли на курс Михаила Ромма. Преподаватели заметили в ней огромный талант и потенциал.

Фото: РИА «Новости»

Успех и мужчины Светланы Светличной Светлана Светличная начала сниматься в кино с 19 лет, но настоящий успех пришел к ней не сразу. Только после фильма «Им покоряется небо», где ей было 23 года, о ней заговорили как о талантливой актрисе Союза. Критики высоко оценили ее работу в кадре. Для самой Светланы съемки стали серьезным испытанием. Светлана была замужем за Владимиром Ивашовым, первым красавцем ВГИКа. Все студентки-актрисы были влюблены в Алешу из «Баллады о солдате» Чухрая, но Светличная знала, что ее сердце принадлежит Володе. «Я понимала, что стану женой Ивашова. Женщина всегда чувствует это», — призналась актриса в одном из интервью. Интуиция не подвела. В 21 год Светлана вышла замуж, и уже через год у пары появился первый ребенок — Алексей. Воспитывать малыша и строить карьеру в кино было непросто, поэтому Светличная решила отправить сына к своим родителям.

Я была бы потрясающей мамой. Но тогда я была не готова и Володя еще не был готов. Для нас было главное — кино, слава, признание. Светлана Светличная

Светлана Светличная много снималась в кино. Но настоящая любовь зрителей пришла к ней после роли аферистки в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Анна Сергеевна была второстепенным персонажем, но запомнилась зрителям не только яркой фразой «Не виноватая я, он сам пришел!», но и эффектным стриптизом в кадре. «Я стеснялась! Да вы что, это только делаешь вид, что не страшно. Я думала, что хорошо, что не видят, что у меня по спине пот бежит, оттого что в павильон сбежались с других павильонов, понимаешь, слух прошел. Все же знали, что Гайдай, что будет голая, красивая, курящая…» — вспоминала об откровенной сцене Светличная. Сниматься в сцене с лопнувшим купальником для актрисы было непросто. Но экранная Анна Сергеевна покорила зрителей и быстро стала символом советской красоты. После съемок Светличная переняла у героини привычку подводить глаза. Она снялась в более чем 60 фильмах, но часто играла лишь эпизоды. Ей было привычно, что все спрашивают ее только об одной роли — в «Бриллиантовой руке». Это сначала расстраивало ее, но позже она поняла, что это нормально.

Это раньше я сильно расстраивалась по этому поводу. Зная свой потенциал, свои работы, которые по разным причинам так и не дошли до широкого зрителя... А сейчас — нет. Я думаю: а пусть кто-то из нынешних звезд так сыграет эпизод, чтобы он всем запомнился. Чтобы столько людей приходило на твои творческие встречи и у них сияли глаза. Так что на сегодняшний день эта моя роль служит мне верой и правдой. Светлана Светличная

Но у внезапной славы была обратная сторона. После этого триумфа режиссеры не баловали Светличную главными ролями. Она сама объясняла это своей «несоветской» внешностью. За актрисой навсегда закрепилась амплуа роковой красотки в халатике с перламутровыми пуговицами. Светличную не приглашали на главные роли, но всегда включали в состав зарубежных делегаций на международных кинофестивалях. «Объездила практически полмира! При этом самым странным и страшным для меня было то, что я ездила туда в качестве „русской красавицы“, как „украшение“ этих делегаций, но с чужими картинами. На главные роли-то меня не брали. Снимали других, а мной только хвастались!» — сокрушалась Светличная.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Кого любила Светличная У нее было много поклонников, и слухи о ее романах с коллегами по съемочной площадке не утихали. Сама она подогревала интерес, говоря, что влюбчива и любит мужское внимание. Ходили слухи, что известный режиссер Станислав Ростоцкий признался ей в любви в присутствии мужа, актера Владимира Ивашова. Поэт Геннадий Шпаликов ухаживал за ней еще в институте и написал для нее сценарий. Ходили слухи, что у Светланы Светличной был роман с Юрием Гагариным.

Юрий Алексеевич Гагарин был не то что поклонником, он просто симпатизировал мне. Перед поездкой в составе советской делегации в Чили (где я была единственной женщиной!) меня пригласили в ЦК комсомола Украины «на инструктаж», а там оказался и Юрий Алексеевич. Светлана Светличная

Светличной приписывали роман и с Андреем Мироновым. Слухи появились после того, как их однажды увидели вместе на пляже во время съемок фильма. Актриса работала на площадке всего три дня. Затем она отпраздновала окончание съемок, выпила шампанского и пошла купаться в море. Светличная далеко заплыла, ей стало плохо. Миронов бросился на помощь. В знак благодарности она его поцеловала, но их отношения на этом закончились. Светлана и Владимир все еще стремились к признанию, но их брак был на грани распада. В 1972 году у них родился второй сын, Олег, но Ивашов так и не приехал в роддом, чтобы забрать жену и ребенка. Для Светланы это стало ударом. Она понимала, что сама виновата в кризисе их отношений. Актриса признавалась в интервью, что довольно влюбчива. По ее мнению, это нормально для творческого человека.

Мне хотелось блистать, быть в окружении поклонников. И, конечно, я была избалована мужским вниманием. И Володя все знал, я секрета не делала. Однажды Станислав Ростоцкий прямо при нем признался мне в любви. Или я могла сказать Володе: «Знаешь, чтобы хорошо сыграть Габи в „Семнадцати мгновениях“, мне надо влюбиться в Славу Тихонова». Светлана Светличная

Светличная решила спасти брак. Она предложила мужу, которого на самом деле невероятно сильно любила, обвенчаться. Хотя Светлана Светличная не считала себя идеальной женой, она всегда ставила супруга на первое место, пишет журнал Культурологи.РФ. Остальных мужчин она называла «песчинками в пустыне».

Тяжелые испытания Светличной Испытание славой и ревностью брак Светличной и Ивашова прошел, но суровые времена оказались для них непосильными. После распада Советского Союза оба актера остались без работы. Светлана выступала со спектаклями по всей стране, получая взамен только еду. Владимир устроился на стройку. У актера, поднимавшего тяжести, открылась язва с кровотечением. Его срочно госпитализировали, но операция не помогла. В 55 лет супруг Светланы Светличной ушел из жизни. В 1996 году судьба нанесла актрисе еще один тяжелый удар. Ее младший сын Олег ушел из жизни. Ему было всего 33 года. Следствие заявило, что причиной смерти стало отравление алкоголем, но Светличная не могла смириться с этим. Она была убеждена, что сына убили.

Моя интуиция говорит, что он погиб. Но вести расследования у меня не было здоровья и сил. Светлана Светличная

Всю жизнь Светлана Афанасьевна терзалась чувством вины за то, что не смогла спасти мужа и сына. Она считала, что могла бы предотвратить их безвременную смерть. Но время уже не вернуть назад. После трагедии Светличная старалась жить дальше. Она следила за собой, носила модную одежду и любимые шляпы. Через два года после смерти Владимира Ивашова актриса снова вышла замуж. Ее новым избранником стал поэт и бард Сергей Смирнов-Сокольский. Он был на 19 лет моложе Светланы. Брак Светличной с Сергеем оказался недолговечным. Он продлился всего 27 дней. Разведенные супруги объяснили, что не сошлись характерами. Однако близкие Светланы полагали, что Сергей стремился стать известным благодаря ее славе. Из-за второго брака Светлана сильно поссорилась со старшим сыном. Примирение в семье наступило спустя несколько лет.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Молодые «любовники» Светличной и страшная болезнь После развода Светлана Светличная начала часто посещать светские мероприятия с молодыми людьми, которых сразу же нарекли ее любовниками. Среди них были стилист Руслан Татьянин и певец Прохор Шаляпин. В 80 лет Светлану Афанасьевну и вовсе «выдали замуж» за 37-летнего актера Ивана Николаева. Но сама актриса опровергла все слухи. В прошлом году здоровье актрисы резко ухудшилось, у нее развилась болезнь Альцгеймера. Светлана Афанасьевна перестала узнавать родных. Тогда же у звезды советского кино обнаружили опухоль мозга и рак ротоглотки. После долгого лечения и пребывания в больнице, где ее кормили через зонд, организм актрисы ослаб. Светланы Светличной не стало 16 ноября.