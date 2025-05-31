Сегодня 06:22 «Все равно Шурик!» Какую драму скрывал Демьяненко за улыбкой любимого всеми персонажа 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Александр Демьяненко — актер, чья судьба стала символом советской эпохи, подарившей миру легендарного Шурика. За обаятельным образом комедийного героя скрывался глубокий драматический талант, так и не получивший настоящего признания. Как сложилась жизнь артиста, почему слава обернулась для него проклятием и что осталось в памяти зрителей — в материале 360.ru.

Свердловский мальчишка, покоривший Москву Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец, актер и преподаватель консерватории, привил ему любовь к искусству. Мальчик проводил все свободное время в театре, а в школьные годы участвовал в самодеятельности, где впервые попробовал себя на сцене. В 1954 году, после окончания школы с углубленным изучением немецкого языка, Демьяненко попытался поступить в Школу-студию МХАТ, но провалился из-за волнения. Разочарованный, он подал документы в Свердловский юридический институт, однако уже через полгода понял, что юриспруденция — не его призвание.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Уже на следующий год он рискнул еще раз и отправился покорять Москву. В этот раз он сумел поступить сразу в два театральных вуза — ГИТИС и Щукинское училище. Выбор пал на ГИТИС, где когда-то учился его отец, и это решение определило всю его дальнейшую судьбу. Талантливый, но своенравный студент часто нарушал правила — мог внезапно уехать в Свердловск, тоскуя по своей возлюбленной Марине Скляровой. Забытый драматический гений Еще студентом ГИТИСа Александр Демьяненко дебютировал в кино, сыграв скромного интеллигента Митю в драме «Ветер». Эта роль сразу определила его амплуа — тонкого, душевного актера, способного передавать сложные внутренние переживания. Настоящий прорыв произошел в 1961 году, когда Демьяненко блестяще сыграл лейтенанта Ивлева в военной драме «Мир входящему». Критики отмечали, что именно его работа во многом определила успех фильма, получившего награду на Венецианском кинофестивале.

Фото: Кадр из фильма «Мир входящему» (1961)

Последующие работы подтвердили разноплановость Демьяненко — в 1962 году он перевоплотился в принципиального журналиста Сироткина в «Порожнем рейсе», а через год сыграл странствующего музыканта в сказке «Каин XVIII». К середине 1960-х Демьяненко считался одним из самых перспективных драматических актеров советского кино. Ничто не предвещало, что вскоре весь этот серьезный актерский багаж окажется в тени одного комедийного образа, который принесет ему всенародную славу, но станет и творческой клеткой. Блондин поневоле Переломным в карьере Демьяненко стал 1964 год, когда Леонид Гайдай предложил ему роль в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Режиссер пересмотрел более 40 актеров, но именно этот артист с интеллигентной внешностью идеально подошел на роль неуклюжего студента. Для образа Шурика Демьяненко пришлось перекрасить свои темные волосы в блонд, используя едкий бланкит, который оставил ожоги на коже головы. Вдова актера позже вспоминала, что только густота волос спасла его от полного облысения после этой мучительной процедуры.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Операция „Ы“» стала лидером проката 1965 года, собрав у экранов миллионы зрителей, а Демьяненко сделала знаменитым. Через два года его успех укрепила «Кавказская пленница», где он снова блестяще сыграл Шурика, выполняя опасные трюки без дублеров. Во время съемок эпизода с падением в реку актер едва не погиб, случайно зацепившись за ветку в последний момент. Последней совместной работой с Гайдаем стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию», где Демьяненко наконец смог сняться со своим натуральным цветом волос. Фильм снова стал хитом, но актер все больше раздражался от амплуа, которое закрыло ему путь к серьезным ролям. Демьяненко называл роль Шурика «халтурной» и с горечью признавался, что зрители не ценят его драматические работы в картинах «Угрюм-река» или «Мой добрый папа». На улицах его продолжали узнавать только как Шурика, что вызывало у актера приступы раздражения.

Фото: РИА «Новости»

Слава Шурика превратилась для актера в проклятие — режиссеры перестали предлагать серьезные роли, считая его заложником комедийного образа. Только перед самой смертью он смог примириться со своим экранным образом, признав, что дарил людям радость и хорошее настроение.

Мне уже 60 лет, а я для зрителей все равно Шурик! Ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают свое настроение. Александр Демьяненко Актер

Этот противоречивый период стал одновременно вершиной и трагедией его карьеры — всенародная любовь обернулась творческой несвободой, а легендарный образ затмил настоящий драматический талант актера. Шурик принес Демьяненко бессмертную славу, но отнял возможность полностью реализовать свой потенциал. Любовь, разрывы и уединение Александр Демьяненко женился рано — его первая супруга Марина Склярова была подругой детства, с которой он познакомился в свердловском драмкружке. Их брак продлился 16 лет, но так и не стал счастливым — в тот период актер категорически не хотел детей. В 1975 году Демьяненко неожиданно ушел от жены, собрав вещи без объяснений и оставив ей всю квартиру. Его новой избранницей стала Людмила Неволина, режиссер дубляжа с «Ленфильма», с которой он обрел настоящее семейное счастье. Со второй женой актер прожил в гармонии более 20 лет, воспитывая ее дочь Анжелику от первого брака. Девочке, переживавшей сложный подростковый период, потребовалось время, чтобы принять отчима, но в итоге между ними установились теплые доверительные отношения.

Фото: Кадр из фильма «Мир входящему»

В отличие от общительного Шурика, в жизни Демьяненко был замкнутым и молчаливым человеком, ценившим уединение. Он сбегал от шумных компаний на свою дачу под Ленинградом, где мог часами слушать классическую музыку и читать. Со второй женой он обрел покой, но так и не избавился от внутреннего одиночества. Возможно, именно эта двойственность — потребность в любви и одновременно желание сбежать от людей — сделала его таким проникновенным актером, способным играть столь разные роли. Закат карьеры и борьба за выживание К 1980-м годам Александр Демьяненко оказался в творческом вакууме — режиссеры видели в нем только Шурика, отказывая в серьезных ролях. Лишь изредка ему доставались заметные работы, как трагическая роль Шестакова в приключенческом фильме «Зеленый фургон».

Фото: Кадр из фильма «Взрослые дети» / РИА «Новости»

Спасала ситуацию работа в дубляже — его голосом заговорили Жан-Поль Бельмондо, Роберт Де Ниро и Донатас Банионис. В 1990-е годы Демьяненко пришлось согласиться на участие в первом российском ситкоме «Клубничка», что вызвало волну критики. Коллеги недоумевали, как уважаемый артист мог сниматься в этой «пошлятине», но для него это был вопрос выживания. Несостоявшаяся операция и прощание Последние годы жизни Александра Демьяненко стали временем тяжелых испытаний. Во время съемок «Клубнички» у него отслоилась сетчатка, а последующая операция под наркозом серьезно подорвала здоровье. Наталья Селезнева, его экранная партнерша по фильмам Гайдая, узнав о бедственном положении коллеги, помогла организовать лечение, используя свои связи в медицинских кругах. Врачи обнаружили, что Демьяненко уже перенес незамеченный инфаркт, а второй случился во время обследования на язву желудка. Актеру назначили коронарное шунтирование, но до операции он не дожил всего неделю. В разгар летней жары, 22 августа 1999 года, 62-летний Демьяненко скончался от отека легких. Его падчерица Анжелика Неволина с горечью вспоминала, что все врачи в тот момент оказались в отпуске.

Фото: Александр Демьяненко и Владимир Высоцкий в фильме «Война под крышами»

На похороны любимого актера пришли десятки тысяч человек, заполнивших улицы у Серафимовского кладбища. Зрители прощались не с Шуриком, а с Александром Сергеевичем Демьяненко — талантливым драматическим актером. Через шесть лет рядом с ним похоронили его вторую жену Людмилу, с которой он прожил более четверти века. Сегодня на их могилу по-прежнему приходят поклонники, принося цветы и вспоминая лучшие роли актера. Смерть Демьяненко стала неожиданностью для всей страны, привыкшей видеть его вечно молодым и неунывающим Шуриком. Он ушел слишком рано, когда, казалось, еще мог подарить зрителям новые роли и творческие открытия. Он ненавидел Шурика, но стал им навсегда Прошло уже четверть века, но память о Демьяненко жива — в бронзовых памятниках его герою, в цитатах, ставших народными, и в миллионах сердец, где навсегда поселился обаятельный образ Шурика. Его судьба стала напоминанием о цене славы и несправедливости актерской доли.