Шанс на ремиссию: что будет с Лерчек, у которой нашли рак

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали злокачественное новообразование. Близкие утверждают, что драгоценное время упущено: из-за домашнего ареста она не могла своевременно проходить обследования. На фоне тяжелой болезни встает вопрос о дальнейшей судьбе уголовного преследования. Как онкологический диагноз может повлиять на судебный процесс и есть ли шансы на ремиссию, выяснил 360.ru.

Что происходит с Лерчек После рождения сына в конце февраля, четвертого ребенка блогера и единственного от ее нынешнего избранника Луиса Сквиччиарини, у Валерии Чекалиной обнаружили рак. Подозрение появилось у врачей, которые принимали роды у Лерчек. Им показалось, что с плацентой что-то не так. Ее отправили на гистологию дважды. Оба анализа показали наличие злокачественной опухоли. «Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике ― несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — рассказал Сквиччиарини. Во время домашнего ареста год назад адвокаты Чекалиной пытались добиться разрешения посетить врача, но суд отказал в этом.

«Мы теряли драгоценное время», ― подытожил новоиспеченный отец. На данный момент Валерия находится дома, так как оставаться в стационаре отказалась.

В чем обвиняют Лерчек

В марте 2023 года в отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и легализации более 130 миллионов, полученных преступным путем. Следствие считает, что Чекалина в статусе ИП использовала упрощенную систему налогообложения, хотя доходы семьи превышали пороговые 150 миллионов рублей в год. В ноябре 2023-го экс-супруги выплатили ФНС порядка 500 миллионов рублей. По этой причине следствие закрыло дело о неуплате налогов, однако не прекратило разбирательство об отмывании денег. В октябре 2024 года Лерчек и ее бывшего мужа обвинили в незаконном выводе средств из России в Дубай с помощью поддельных документов. Речь шла о 250 миллионах рублей. В ноябре 2024 года Валерию и Артема Чекалиных отправили под домашний арест. Лерчек отказалась признавать вину.

Драмы в личной жизни Лерчек Блогеры поженились в 2012 году, у пары родились три ребенка. В соцсетях они рассказывали о жизни, фитнесе и питании, создали косметическую компанию. В марте 2024 года стало известно о разводе пары. Совместно нажитое имущество поделили пополам: четыре столичные квартиры, две — в Тольятти, два дома в Подмосковье и несколько автомобилей. Дети остались с Валерией, отец принимает участие в их воспитании. Что стало причиной развода — новые отношения Лерчек с хореографом или уголовные дела, — неизвестно, но слухи о ее романе со Сквиччиарини появились в 2024 году. Пара познакомилась, когда Лерчек пришла на класс аргентинского танго.

Что будет с Лерчек дальше? С точки зрения юрисдикции, прогнозы о дальнейшей судьбе блогера вполне обнадеживающие. «Факт выявления болезни может стать основанием для приостановления производства по делу, поскольку уголовное законодательство основано на принципах гуманизма (статья 7 УК РФ и пункт 2 части 1 статьи 238 УПК РФ)», — рассказал 360.ru юрист и основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. Также болезнь может стать основанием для смягчения наказания, так как его целью считается исправление осужденного, согласно части 2 статьи 43, части 2 статьи 61, а также части 1 статьи 62. Кроме того, исполнение приговора может быть отсрочено до выздоровления или до совершеннолетия детей, согласно статье 398 УПК, рассказал юрист.

А вот с точки зрения здоровья все не так радужно. Тот факт, что девушке сделали операцию на позвоночнике — позвонки начали разрушаться, появились метастазы в легких, — может указывать на четвертую стадию рака, объяснил 360.ru врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов.

На ранних стадиях развития болезни есть только один опухолевый очаг. В любом случае, если метастазов несколько, они множественные в любых органах, то это четвертая стадия.

Говорить о том, есть ли у Лерчек шансы выйти в ремиссию, Долгополов не стал: не видел историю болезни. Однако врач заметил, что в медицине бывают случаи, когда такое возможно для пациентов с последней стадией рака, хотя это сложнее и зависит от типа заболевания. Более того, люди потом живут долгую жизнь. Например, подобные случаи часты среди женщин, у которых после родов находят опухоль. У мужчин рак предстательной железы с отдаленными метастазами тоже можно вывести в ремиссию. «Или рак молочной железы у женщин, даже с отдаленными метастазами — на фоне антигормональной терапии люди могут жить очень долго, годами. В принципе, есть некоторые типы, например, рак легкого, кишки, отдаленные метастазы. Это нехорошо, но все ограничивается курсом в несколько месяцев», — заключил Долгополов.