Блогеру Лерчек диагностировали рак

Врачи нашли у блогера Лерчек раковые клетки и метастазы в легких

У находящейся под домашним арестом блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, врачи обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Об этом сообщил в соцсетях отец ее ребенка — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Во время родов врач заподозрила проблему с плацентой и направила ее на гистологическое исследование. Анализ показал наличие злокачественных клеток, а повторная проверка подтвердила диагноз. После этого блогер прошла серию обследований, чтобы определить источник заболевания.

«Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — написал Сквиччиарини.

Ранее Чекалину госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. Блогер находится под домашним арестом по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Фигурантом дела также проходит ее бывший супруг Артем Чекалин, а материалы рассматривает Гагаринский районный суд Москвы.