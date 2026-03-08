Лерчек отказалась от госпитализации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой обнаружили рак, отказалась от госпитализации и уехала домой под расписку, чтобы провести время с новорожденным сыном. Об этом рассказал РИА «Новости» ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

«Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорожденным сыном, ее участие в судебном заседании (16 марта) будет решаться по состоянию здоровья», — сообщил собеседник агентства.

Утром 8 марта отец ее ребенка, Луис Сквиччиарини, сообщил в соцсетях, что у Чекалиной нашли злокачественные клетки. Ей провели операцию на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков, а также обнаружили метастазы в легких.

Ранее Лерчек положили в реанимацию онкологического отделения. Во время родов врач заметила проблему с плацентой и отправила ее на гистологическое исследование. Анализ выявил злокачественные клетки, а повторная проверка подтвердила диагноз. После этого блогер прошла серию обследований.