Блогер Лерчек родила сына

Находящаяся под домашним арестом известная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила сына. Об этом ТАСС сообщили в ее окружении.

«На днях Лерочка родила сына», — заявил собеседник агентства.

Чекалина 9 февраля не явилась в суд на заседание по уголовному делу из-за проблем со здоровьем.

Ранее сторона защиты Лерчек обратилась в суд с просьбой вернуть часы и драгоценности, изъятые во время обыска. Адвокат заявил, что они необходимы для оплаты лечения и содержания детей. В суде Лерчек отмечала, что люксовые аксессуары забирали в идеальном состоянии, а вернуть обратно пытались уже поврежденными.

Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под следствием по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Женщина вину не признала. Уже во время разбирательства она развелась с мужем и начала отношения с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.