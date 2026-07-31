Черный дресс-код и настоящий дворец. Что известно о возможной свадьбе Роналду и Джорджины

Западные СМИ всколыхнула новость, которую ждали миллионы поклонников по всему миру: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, кажется, наконец-то готовы официально узаконить свои отношения. Слухи о грандиозной свадьбе, якобы назначенной на 1 августа, мгновенно облетели все ведущие мировые таблоиды. Как развивались отношения одной из самых обсуждаемых пар планеты, состоится ли торжество на самом деле и при чем тут Конор Макгрегор — в материале 360.ru.

Секретное приглашение и черный дресс-код Волну обсуждений спровоцировал выпуск португальской телепрограммы V+ Fama. Ведущий Адриану Силва Мартинш заявил, что в редакцию попало таинственное свадебное приглашение. Согласно информации в нем, церемония должна была состояться 1 августа в 17:00 в живописном дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, расположенном в Синтре и внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особый резонанс вызвала деталь о дресс-коде: гостям якобы предлагалось явиться на торжество в черных нарядах. Фанаты стали предвкушать зрелище, больше напоминающее эффектную голливудскую премьеру, чем традиционную свадьбу.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Звездный состав гостей: Хабиб и Конор на одной вечеринке? Не менее любопытным оказался и список приглашенных знаменитостей. По слухам, Криштиану и Джорджина позвали разделить с ними особенный момент практически всю мировую элиту спорта и шоу-бизнеса. В списке фигурировали такие имена, как Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, а также актер Вин Дизель, певицы Рианна и Дженнифер Лопес, рэперы Дрейк и Трэвис Скотт. Главной интригой стало возможное присутствие двух непримиримых соперников — Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Их легендарное противостояние вышло далеко за пределы октагона после боя на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, где россиянин победил ирландца удушающим приемом. И теперь, спустя почти восемь лет, бойцам якобы предстоит встретиться не в восьмиугольной клетке, а на свадебном танцполе. Впрочем, официального подтверждения от самих спортсменов или их представителей не последовало. И очень быстро обнародованный в Сети список гостей в целом попал под сомнение.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Опровержения и факты Не заставили себя ждать и опровержения самой свадьбы. Испанское издание ¡HOLA! , известное своими весьма точными публикациями о мире знаменитостей, со ссылкой на собственные источники твердо заявило: свадьбы в эти выходные не будет. Аргументов тому набралось достаточно. Во-первых, 1 августа Кинта-да-Регалейра открыта для туристов, и билеты на экскурсии в течение всего дня остаются в свободной продаже. Во-вторых, вечером в эту же дату на территории комплекса запланирован концерт португальской певицы Сильваны Перес. Проведение масштабного частного мероприятия с участием мировых звезд в таком месте параллельно с концертом и экскурсиями выглядит крайне маловероятным. Представители самого дворцового комплекса на запросы журналистов отвечают уклончиво, что лишь добавляет тумана. Что о свадьбе говорили сами Роналду и Джорджина Предыдущие заявления Роналду и Родригес также наталкивают на мысли о том, что сама парочка сейчас вряд ли настроена жениться. В интервью 2025 года Криштиану говорил, что свадьба состоится после ЧМ-2026, однако тогда он явно надеялся, что завоюет заветный трофей на мундиале.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

На деле же сборная Португалии сошла с дистанции 6 июля, уступив Испании в матче 1/8 финала. Не секрет, что легендарный футболист тяжело переживал такую развязку. И сложно представить, что он действительно захотел бы устраивать пышное торжество меньше чем через два месяца после проигрыша. Кроме того, Джорджина в одном из интервью признавалась, что мечтает о скромной, камерной церемонии в кругу самых близких, что никак не вяжется с образом грандиозного шоу с сотнями звездных гостей. История любви: как все начиналось Тем не менее поклонники действительно с замиранием сердца ждут, когда футболист и его избранница узаконят свой союз. Их любовь уже прошла проверку временем — влюбленные вместе около 10 лет. Они познакомились 2016 году в мадридском бутике Gucci, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Между девушкой и спортсменом мгновенно пробежала искра, и уже через несколько месяцев о романе знала вся планета. По словам футболиста, в Рордригес он нашел все, что искал. Сегодня пара вместе воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, а также совместных дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

В августе 2025 года Джорджина объявила о помолвке с возлюбленным, опубликовав фотографию с роскошным кольцом с крупным овальным бриллиантом, стоимость которого составляет несколько миллионов евро. Несмотря на баснословную сумму, которую Роналду выложил за украшение, само предложение руки и сердца он сделал в домашней обстановке на глазах у детей, отказавшись от пафоса.

Джорджина — женщина всей моей жизни. Было естественно сделать ей предложение. Она заботится обо мне, о семье. Она особенная женщина, понимающая меня. Она та, которую я искал.