Королевы футбольного Олимпа: кто стоит за спинами мировых звезд футбола?

За кулисами чемпионата мира по футболу всегда разворачивается не менее захватывающее шоу, чем на поле. Пока звезды бьют рекорды, их спутницы собирают миллионы лайков, подписывают контракты с брендами и спорят о том, кто же все-таки главный в этих отношениях. Кто из них — верный тыл, а кто — охотница за славой?

Семейный тыл или поле для битвы? Футбол давно перестал быть просто игрой. Сегодня это огромная индустрия, где личная жизнь звезд оказывается не менее важной, чем их действия на поле. Жены и подруги топ-футболистов все чаще становятся самостоятельными медийными фигурами. Но как выбор спутницы влияет на игру спортсмена? Может ли женщина стать не просто источником вдохновения, а фактором, отвлекающим от главного? Анатолий Горсков, футбольный эксперт и автор телеграм-канала «Дубль Вэ», в разговоре с 360.ru высказал мнение: то, что происходит дома, напрямую отражается на том, что происходит на поле.

Представьте, у вас прошла тренировка, потом игра, особенно если она командная. Вы полностью выложились и приходите домой, а вас там не ждут. Или же просто сегодня на больную мозоль ему наступили. Если дома будет что-то неприятное, он будет расходовать свою энергию на ссору вместо того, чтобы заряжаться. Анатолий Горсков футбольный эксперт

Так кто же среди подруг по-настоящему поддерживает спортсменов и что стоит за образами «верных подруг» и «коварных хищниц» в мире большого футбола? Разберемся на пяти ярких примерах. Лионель Месси и Антонела Роккуццо Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира, человек, превративший футбол в искусство — давно не нуждается в представлениях. Но за его карьерой стоит женщина, знающая его с тех времен, когда он был просто мальчишкой из Росарио. Антонела Роккуццо — не просто жена Месси. Сегодня она предприниматель, инфлюенсер с 40 миллионами подписчиков, лицо Adidas и Tiffany и филантроп. Их история началась, когда футболисту было всего пять лет, в Росарио, но их пути чуть позже разошлись — Месси уехал в Барселону.

Фото: Gao Jing/XinHua / www.globallookpress.com

В 2008 году они встретились снова, и с тех пор уже не расставались. Свадьба состоялась в 2017-м в Росарио. Сейчас у пары трое сыновей. Антонела остается одной из самых закрытых среди спутниц футболистов: редко дает интервью, избегает скандалов. Так кто она — верная подруга или карьеристка? Детская любовь и десятилетия вместе говорят о первом, а ее успех в мире рекламы неизбежно рождает вопросы: это самостоятельная история или привилегия статуса? Вероятно, и то, и другое. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Пять «Золотых мячей», победа на чемпионате Европы, титулы в Англии, Испании и Италии. Криштиану Роналду установил все мыслимые рекорды и продолжает их бить даже в 41 год. Его одержимость совершенством и железная дисциплина превратили его в глобальный бренд.

Фото: imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Со своей спутницей, Джорджиной Родригес, Рональду познакомился в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. Почти год пара скрывалась от папарацци, пока в январе 2017-го Роналду не вывел избранницу в свет на церемонии FIFA Best Awards. Джорджина родилась в Аргентине, выросла в Испании, она с детства занималась балетом. Когда стало известно об отношениях пары, наплыв фанатов вынудил девушку уйти из публичной торговли. Она заключила контракт с модельным агентством, запустила реалити-шоу на Netflix и собрала почти 70 миллионов подписчиков в соцсетях. Вместе они воспитывают пятерых детей — троих детей Криштиану и двоих общих. В 2022 году при рождении пара пережила трагедию — их новорожденный сын Анхель умер во время родов.

Фото: Xiao Yijiu/XinHua / www.globallookpress.com

В августе 2025 года Джорджина объявила о помолвке, опубликовав фото с кольцом Cartier. Однако по мнению Анатолия Горскова, для Роналду свадьба вряд ли в приоритете.

«Я думаю, у него на первом месте — выиграть чемпионат мира. На втором месте желание забить 1000 официальных голов, чтобы поставить себя на одну ступень с Пеле. А свадьба, я думаю, точно у него далеко не на первом месте, и даже не в первой десятке», — поделился своим мнением Горсков. Сама Джорджина неоднократно подчеркивала в интервью, что не торопит жениха и оставляет решение за ним. Похоже, в этом союзе спутница спокойно существует рядом с известным футболистом и строит собственную империю. Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито Двукратный чемпион мира, лучший бомбардир в истории сборной Франции и второй снайпер в истории чемпионатов мира. Килиан Мбаппе ворвался в большой футбол в 18 лет, а в 27 уже стал живой легендой. Его скорость, хладнокровие и амбиции сделали его главной звездой поколения. Спутницу Мбаппе зовут Эстер Экспозито. 27-летняя испанская актриса прославилась благодаря роли в сериале «Элита» на Netflix. Сегодня она одна из самых узнаваемых испанских актрис и амбассадор ювелирного бренда Bulgari.

Фото: Antonio GutiÃƒÂ�Rrez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эстер рассказывала, что влюбилась в Килиана с первого взгляда и якобы не знала, что он известный футболист. Почти год пара скрывалась от папарацци, но в 2026 году их стали регулярно замечать вместе. В этом союзе сталкиваются две сферы — футбол и кино. Кто в этой паре главный и не возникает ли между ними борьбы за первенство? Анатолий Горсков уверен, что Мбаппе всегда ставит себя на первое место.

Я думаю, Килиан Мбаппе заточен на себя. Ему в первую очередь важны свои личные успехи, свое личное «я». Не зря его в футбольном мире называют «генерал» и «диктатор». Во всех командах, где он являлся лидером, он так или иначе начинал диктовать свои условия и тренерскому штабу, и президенту клуба. И я думаю, что в паре Мбаппе в первую очередь думает о себе, а уже потом об успехах или неудачах своей девушки. Анатолий Горсков

Сама Эстер несомненно использует свой статус для хайпа, считает Горсков. К примеру, недавно она заявила, что не знает, за какую страну будет болеть на чемпионате мира.

Фото: Eduardo Carmim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«В здравом уме человек на чемпионате мира не будет просто так кидаться такими фразами. Это именно хайп и повышение интереса, предложение для спонсоров перетянуть себя как медийную личность, как селебрити на какую-либо сторону», — добавил эксперт. Актриса, далекая от футбола, и амбициозный лидер, живущий карьерой, — их союз вызывает больше вопросов, чем ответов. Джуд Беллингем и Эшлин Кастро Джуд Беллингем к 22 годам уже стал самым молодым игроком в истории Англии, сыгравшим 50 матчей за сборную. Его универсальность, дриблинг и умение забивать в решающие моменты сделали его главной надеждой английского футбола.

Фото: DC / Crysta Pix /Sports Pr / www.globallookpress.com

Спутницей Беллингема стала 28-летняя модель и инфлюенсер из Калифорнии Эшлин Кастро. Она сотрудничает с брендами Clarins и Pretty Little Thing, снималась в клипе DJ Khaled. Их знакомство, по слухам, произошло в конце 2024 года. Пара не комментирует детали личной жизни, но регулярно появляется вместе на публике. Карьерный путь Эшлин начался задолго до романа с Беллингемом. Однако ее прошлые связи с актером Майклом Б. Джорданом и баскетболистом Теренсом Манном неизбежно порождают вопросы.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO / www.globallookpress.com

Она явно знает, как управлять вниманием аудитории. Искренний ли ее интерес к футболисту или это очередная ступень в построении личного бренда? Опыт общения со звездами первой величины и медийная хватка наводят на размышления. Эрлинг Холанн и Изабель Хаугсэнг Йохансен Эрлинг Холанн — это машина для забивания голов, которую природа создала специально для футбола. Двукратный обладатель «Золотой бутсы», лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» и главная разрушительная сила современного футбола. Норвежец, кажется, создан не для обычной жизни, а для того, чтобы штамповать голы с нечеловеческой регулярностью. Его харизма и прямолинейность делают его одновременно грозой защитников и любимцем публики. Спутницу Холанна зовут Изабель Хаугсэнг Йохансен. В отличие от большинства героинь этой статьи, она предпочитает оставаться в тени. Их история началась задолго до того, как Холанн стал суперзвездой. Они вместе играли в юношеской команде «Брюне» и знают друг друга с детства.

Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel / www.globallookpress.com

В отличие от ярких светских львиц, Изабель не использует статус Холанна для построения карьеры. Она занимается семьей и остается максимально закрытой личностью. Детская дружба и полное отсутствие хайпа создают образ идеального тыла. Однако задаешься вопросом: не слишком ли скучной кажется такая жизнь главному бомбардиру планеты? Или именно эта «тишина» и позволяет Холанну оставаться сосредоточенным на рекордах? Их пара — редкое исключение в мире, где все измеряется лайками и рекламными контрактами. Игра, которую не транслируют по всем каналам Истории этих пяти пар показывают, что за каждым футболистом стоит женщина с собственной судьбой. Некоторые из них выбирают роль надежного тыла, другие превращают статус спутницы в стартовую площадку для карьеры.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но в любом случае их присутствие в жизни звезд неизбежно влияет на атмосферу в доме, а значит — и на то, что происходит на поле. Так кто же они — верные подруги или коварные хищницы? Ответ, вероятно, лежит где-то посередине. В мире, где слава и деньги стирают привычные ориентиры, каждая из этих женщин просто ищет свой путь. А вместе с ними — и их знаменитые спутники.