Частная школа Канье Уэста. Как рэпер влип в очередной скандал

ZUMAPRESS.com
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст урегулировал конфликт с учителями его частной школы в досудебном порядке. Дело касалось незаконного увольнения педагогов и удержания зарплат. Но это оказалось лишь малой частью того, что творилось в учреждении исполнителя.

Открытие школы Уэста

Канье объявил об открытии частной школы еще в 2021 году, он назвал ее в честь своей матери — Donda Academy. Это должно было быть образовательное заведение «мирового класса» с упором на развитие креативности и творческого мышления.

«Выяснилось, что у Donda не было аккредитации, а у 28-летнего на тот момент директора не было формального педагогического образования, и от семей требовали подписывать соглашения о неразглашении», — узнали журналисты издания Rolling Stone.

Keystone Press Agency
Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Скандалы и упадок

В 2022 году Уэст разразился серией антисемитских высказываний, из-за чего пострадала репутация школы. Семьи стали забирать детей, а учителя начали уходить из Donda. Педагоги подавали в суд на рэпера из-за незаконного увольнения и невыплаченной зарплаты.

Детей в школе кормили суши, которые Уэст закупал каждую неделю за 10 тысяч долларов. В учреждении запрещалась одежда любого цвета, кроме черного. На втором этаже кампуса занятия не проводились — якобы Канье «боится лестниц». Также в школе были запрещены стулья, поэтому ученикам и педагогам приходилось стоять или сидеть на полу.

Учителя обращались к руководству школы с просьбами устранить нарушения, после чего их и уволили. Известно, что в 2024 году школа закрылась.

ZUMAPRESS.com
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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