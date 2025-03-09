Частная школа Канье Уэста. Как рэпер влип в очередной скандал
Американский рэпер Канье Уэст урегулировал конфликт с учителями его частной школы в досудебном порядке. Дело касалось незаконного увольнения педагогов и удержания зарплат. Но это оказалось лишь малой частью того, что творилось в учреждении исполнителя.
Открытие школы Уэста
Канье объявил об открытии частной школы еще в 2021 году, он назвал ее в честь своей матери — Donda Academy. Это должно было быть образовательное заведение «мирового класса» с упором на развитие креативности и творческого мышления.
«Выяснилось, что у Donda не было аккредитации, а у 28-летнего на тот момент директора не было формального педагогического образования, и от семей требовали подписывать соглашения о неразглашении», — узнали журналисты издания Rolling Stone.
Скандалы и упадок
В 2022 году Уэст разразился серией антисемитских высказываний, из-за чего пострадала репутация школы. Семьи стали забирать детей, а учителя начали уходить из Donda. Педагоги подавали в суд на рэпера из-за незаконного увольнения и невыплаченной зарплаты.
Детей в школе кормили суши, которые Уэст закупал каждую неделю за 10 тысяч долларов. В учреждении запрещалась одежда любого цвета, кроме черного. На втором этаже кампуса занятия не проводились — якобы Канье «боится лестниц». Также в школе были запрещены стулья, поэтому ученикам и педагогам приходилось стоять или сидеть на полу.
Учителя обращались к руководству школы с просьбами устранить нарушения, после чего их и уволили. Известно, что в 2024 году школа закрылась.
Другие скандалы с Канье Уэстом
- В начале февраля платформа Shopify закрыла принадлежащий рэперу магазин одежды Yeezy после старта продаж футболок с изображением свастики;
- Страницу Уэста в соцсети Х заблокировали из-за признаний в любви Адольфу Гитлеру;
- Активисты потребовали запретить исполнителю въезд в Россию после его высказываний о нацизме.
- Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе за «голый» наряд супруги;
- Рэпер сообщил о взятии ВС России Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области и призвал освободить «всю Украину».