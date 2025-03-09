Частная школа Канье Уэста. Как рэпер влип в очередной скандал

Американский рэпер Канье Уэст урегулировал конфликт с учителями его частной школы в досудебном порядке. Дело касалось незаконного увольнения педагогов и удержания зарплат. Но это оказалось лишь малой частью того, что творилось в учреждении исполнителя.

Открытие школы Уэста

Канье объявил об открытии частной школы еще в 2021 году, он назвал ее в честь своей матери — Donda Academy. Это должно было быть образовательное заведение «мирового класса» с упором на развитие креативности и творческого мышления.

«Выяснилось, что у Donda не было аккредитации, а у 28-летнего на тот момент директора не было формального педагогического образования, и от семей требовали подписывать соглашения о неразглашении», — узнали журналисты издания Rolling Stone.