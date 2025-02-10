Страницу Канье Уэста в Х заблокировали после признания в любви Гитлеру

Аккаунт рэпера Канье Уэста в социальной сети Х перестал открываться. Точной информации о том, самостоятельно ли артист удалил учетную запись либо его заблокировали, пока нет.

Накануне возможной блокировки Уэст опубликовал на своей странице, которую читали 33 миллиона подписчиков, ссылки на «любимые» порнографические материалы.

Он также поделился, что от него отписался Илон Маск и поблагодарил владельца соцсети за возможность «свободно выражать свои мысли на протяжении такого долгого времени».

Большое количество странных сообщений на различную тематику стали появляться в аккаунте рэпера 7 февраля. Все они были написаны заглавными буквами без знаков препинания, а некоторые посты содержали нецензурную лексику.

Наиболее скандальной публикаций стало заявление Канье Уэста в том, что он нацист и любит Адольфа Гитлера. После этого активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить въезд артиста в Россию.