Платформа Shopify закрыла магазин Канье Уэста за продажу одежды со свастикой

Принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту онлайн магазин одежды Yeezy прекратил работу после начала продажи футболок с изображением свастики. Об этом со ссылкой на представителя платформы Shopify, регулирующей работу магазина артиста, сообщил телеканал CNN .

Собеседник артистов пояснил, что магазин Yeezy удалили безвозвратно за нарушение условий торговли.

«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы», — пояснил представитель Shopify.

При этом магазин столкнулся с небывалым наплывом новых клиентов после воскресной рекламы во время Суперкубка. По уже сложившейся традиции свой ролик Канье Уэст снял на iPhone, объяснив, что потратил все деньги на покупку эфирного времени, чтобы привлечь людей в свой онлайн-магазин, где продавались футболки со свастикой.

Администрация Shopify закрыла магазин Уэста спустя сутки, когда объем негативных комментариев с социальных сетях зашкалил, а Антидиффамационная лига США направила площадке официальную жалобу.

Между тем Канье Уэст после публикации целой серии постов с гомофобными и антисемитскими репликами удалил свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter). Последней записью артиста стала благодарность рэпера владельцу площадки Илону Маску за возможность высказываться без цензуры.

Внимание на посты артиста, в которых он признавался в любви к Гитлеру, обратили внимание активисты движения «Ветераны России». Они потребовали навсегда запретить артисту въезд на территорию страны.