«Русский бестселлер»: дилогию «Брат» признали лучшим российским боевиком

Дилогия режиссера Алексея Балабанова «Брат» возглавила список лучших российских боевиков, вышедших после 1991 года. Такой рейтинг составил киноканал «Русский бестселлер» ко Дню российского кино, сообщила « Москва 24 ».

В исследовании эксперты учитывали данные с российских и зарубежных ресурсов: «Кинопоиск», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кино-Театр.ру», «Киноафиша», Megacritic, Film.ru, IMDb и других.

В пятерке лидеров оказались «Брат», «Брат 2», «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Война» Алексея Балабанова, «Гранит» Дениса Нейманда и «Турист» Андрея Щербинина.

Далее следуют «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима, «9 рота» Федора Бондарчука, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука и студии Алексея Учителя, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, «Майор Гром: Игра».