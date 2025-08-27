Федор Балабанов раскрыл малоизвестные истории о своем отце

Журналист издания «Петербургский дневник» задал вопросы сыну известного режиссера Алексею Балабанову — Федору о его отце и его творчестве.

Федор вспомнил, как впервые оказался на съемочной площадке фильма «Брат» и случайно запорол кадр. Он также рассказал о работе декоратором на фильме «Груз 200», который не вызывает у него негативных эмоций, в отличие от многих зрителей.

Федор объяснил, что во всех фильмах его отца есть свет и справедливость. Он вспомнил слова своего отца о двух сыновьях: один умный, а второй хорошо прыгает. Это вызвало смех у братьев Балабановых. Говоря о любимых режиссерах своего отца, Федор назвал Андрея Тарковского и отметил, что Алексей Балабанов также любил фильмы братьев Коэн и «Фарго».

Федор поделился, что его отец снимал авторские фильмы, которые оказались востребованы у широкой аудитории. Он отметил, что многие фразы из фильмов Алексея Балабанова ушли в народ.

«В кино никогда нельзя не брать в расчет фактор чуда», — сказал продюсер Сергей Сельянов, и Федор согласился с этим утверждением.

Федор также рассказал о своих авторских экскурсиях по Петербургу Балабанова, где он делится личными историями и ощущениями отца.