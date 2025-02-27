Врач Хамидуллин: отказ от общения и снижение активности могут говорить об апатии

В конце зимы многие могут ощутить симптомы апатии. Это состояние часто возникает в холодные и темные месяцы, когда организм устал от нехватки солнечного света и перегружен зимними стрессами, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Рашид Хамидуллин в беседе с РИАМО .

Как отметил специалист, апатия — это отсутствие эмоций и безразличие к тому, что раньше радовало и волновало. Этот синдром может проявляться по-разному: от трудностей с выполнением ежедневных задач до полной потери интереса к жизни.

«Процесс развития апатии обычно начинается с простых признаков, таких как трудности с принятием решений, сниженная активность и отказ от общения. Со временем человек может почувствовать, что все вокруг теряет смысл, и ему сложно даже сделать привычные вещи, например, выбрать одежду или пойти в магазин», — цитирует специалиста газета «Петербургский дневник».

Причины апатии зачастую кроются в психологических проблемах. Среди них — слишком высокие требования к себе или неумение найти цели и ценности. Апатию может вызывать не только стресс или перегрузка, но и более серьезные психические расстройства, такие как депрессия или шизофрения.

Важную роль играет регулярный отдых и забота о себе. Достаточное количество сна, здоровое питание и избегание чрезмерных нагрузок помогут вернуть энергию, подчеркнул Хамидуллин.