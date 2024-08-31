Сегодня 18:17 Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств Публицист Белов: поддержка Киева лишила британцев любимых блюд 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Кир Стармер

Помните, в знаменитой комедии Георгия Данелии «Мимино» герой Фрунзика Мкртчяна, выступая в суде, говорит: «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу». Вот вы смеетесь, а, похоже, еще одно великое произведение советской киноклассики стало пророческим.

На днях британское издание The Telegraph сообщило, что одно из самых популярных блюд местной кухни, ставшее в некотором смысле визитной карточкой Великобритании, Fish and Chips (жареная рыба с картофельными дольками) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%. Виной тому — глобальное изменение климата и конфликт на Украине, повлиявшие на рост инфляции и общее падение национальной экономики Соединенного Королевства. По крайней мере, так утверждает Управление национальной статистики (ONS). «Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем 50% за пять лет. На втором месте по росту цен среди общепита оказался кебаб (один из вариантов хорошо нам всем известной шаурмы — прим. автора), стоимость которого за пять лет также увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунта стерлингов за порцию», — говорится в публикации.

Фото: Global Look Press

Кроме того, в рейтинг подорожавших разновидностей фастфуда (а все это именно он) вошли курица-гриль с картофелем фри, пицца, а также блюда китайской и индийской кухни. Плохо, конечно, но, на первый взгляд, как будто терпимо. Это на первый, а вот на второй… Тут ведь вот какое дело. Фастфуд, точнее стрит-фуд, ибо все это продается прямо на улице, зачастую с лотков, буквально под открытым небом, с некоторых пор стал неотъемлемой частью британской гастрономической культуры. Не то чтобы они совсем перестали готовить дома (хотя, если сравнивать с нашим бытом, то да, перестали), но как пиво порядочный островитянин пьет только в пабах в компании друзей — ни в коем случае не дома, — так и пищу на день насущный он чаще всего предпочитает покупать в готовом видом где-нибудь на углу у знакомого мангальщика.

Фото: Global Look Press

Все эти традиции про обязательный утренний порридж (ту самую овсянку) или безусловный five o’clock с чаем и печеньками хоть и не ушли в прошлое навсегда, но все-таки в большей степени про «добрую старую Англию», а не про современную Британию, всё меньше похожую на саму себя. И все же любовь британцев к традициям никуда не ушла, просто одни традиции заменили другие. И теперь ароматный и острый индийский карри, приготовленный поваром-индусом на импровизированном очаге где-то на соседней улице, — такая же часть британского быта, как стакан молока перед сном.

Именно в силу подобной традиционности любые изменения в худшую сторону, не позволяющие наслаждаться любимыми лакомствами, выводят британцев из себя.

Впрочем, дорожает не только стрит-фуд. Это же касается и розничной торговли, где на полках магазинов за аналогичный период резко выросли цены на белый сахар (70%), замороженные бургеры с говядиной (67%), тушеную фасоль (66%) и большие бутылки с негазированной водой (64%).

Фото: Global Look Press

Как заявил по этому поводу новый британский премьер Кир Стармер — а может, и не по этому, а вообще, сейчас куда ни глянь в экономике Королевства, все грустно и беспросветно — государственный бюджет, который будет внесен на обсуждение в парламент в октябре, вряд ли обрадует британцев.

«Я буду честен с вами, в октябре готовится бюджет, и он будет болезненным. У нас нет другого выбора, исходя из ситуации, в которой мы находимся. Тем, у кого широкие плечи, придется нести тяжелую ношу», — произнес премьер-лейборист с присущей британцам страстью к аллегориям.

Фото: Global Look Press

Стоит ли говорить, что как минимум значительная часть британских экономических проблем была бы не столь острой, если бы местное правительство тратило меньше денег на поддержку киевского режима и больше — на собственного производителя, а заодно не игралось бы с антироссийскими санкциями, бьющими в первую очередь по их инициаторам?! Ну, что сказать? Раз уж у них к нам такая «личная неприязнь», то, видимо, можно и не кушать…