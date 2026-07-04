Сегодня 16:23 Запах лета. Почему после прогулки по лесу болит голова и пропало обоняние Врач Харина: обоняние после дачных работ может исчезнуть из-за аллергии 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Здоровье

Природа

Врачи

Сад и огород

Выходные на природе — всегда перезагрузка. Копаясь в грядках или прогуливаясь по хвойному лесу, человек забывает о городском стрессе и нагрузках на работе. Однако иногда после такого времяпрепровождения вместо ожидаемого прилива сил можно столкнуться с неприятными симптомами: головной болью, заложенностью носа и даже частичной потерей обоняния. Почему так происходит и как этого избежать, разбирался 360.ru.

Почему пропадают запахи после огорода Когда мы выезжаем за город, организм сталкивается со сменой микроклимата и не всегда оказывается к этому готов. По словам оториноларинголога и кандидата медицинских наук Дарьи Хариной, потеря обоняния после прогулок по лесу или активной работы на дачном участке чаще всего имеет ЛОР-природу. «Это могут быть симптомы аллергического генеза: отек в полости носа и обонятельной щели», — пояснила специалист в беседе с 360.ru. Речь идет о ситуации, когда из-за аллергии на пыльцу или микрочастицы растений слизистая оболочка носа отекает настолько сильно, что перекрывает доступ воздуха к обонятельной зоне, расположенной в верхней части носовой полости. В этом случае воздух с молекулами запаха физически не может достигнуть рецепторов.

Фото: РИА «Новости»

Но аллергия — не единственная причина. Харина напомнила и о вазомоторном рините. Это хроническое заболевание, связанное с нарушением регуляции сосудистого тонуса. При нем слизистая оболочка неадекватно реагирует на вполне обычные раздражители, включая смену температур или другие окружающие условия.

Вазомоторный ринит может дать заложенность носа из-за большого тока воздуха, неправильной гипервентиляции или сырости. Дарья Харина

Даже при отсутствии аллергии есть риск, что резкая смена дыхания при активной ходьбе или пропалывании грядок спровоцирует временное исчезновение запахов и затруднения с дыханием. Другая проблема — головная боль. Ее может вызвать повышенное напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Если же вы просто гуляли, а голова начала гудеть, это могло стать реакцией сосудов на перепад давления. В случае повторяющихся болей необходимо обратиться к врачу. «С головными болями, скорее всего, связаны неврологические моменты. Не помешает консультация невролога», — отметила собеседница 360.ru. Как защититься: практические советы Профилактика неприятных симптомов не менее важна, чем понимание их причин. Защитить свой организм можно, выполняя весьма простые рекомендации. Первое и самое очевидное — если вы знаете о склонности к аллергическим реакциям, действовать нужно на опережение. «Аллергикам перед походом в лес или выездом на дачу нужно выпить подходящий антигистаминный препарат», — напомнила Харина. Эта мера позволит сохранить нормальное дыхание и обоняние даже в разгар цветения или в условиях повышенной влажности леса.

Фото: РИА «Новости»

Второй важный шаг — очищение носовой полости после возвращения домой. Для профилактики не повредит промыть и увлажнить нос любым изотоническим раствором морской воды. Это позволит смыть частицы пыли и других раздражителей, осевших на слизистой. Тем, кто не страдает аллергией, но после активностей на свежем воздухе все равно чувствует недомогание, врач посоветовала не пренебрегать постепенной подготовкой организма к нагрузкам.

Если человек целыми днями сидит дома и вдруг отправился погулять в лес, теоретически организм может отреагировать. Лучше поддерживать физическую активность в повседневной жизни: хотя бы ходить вокруг дома.

Отравление кислородом: миф или реальность? Существует ли так называемое отравление кислородом от длительного пребывания на свежем воздухе и можно ли «передышать» за несколько часов на природе? Несмотря на распространенность этого убеждения среди обывателей, с медицинской точки зрения это не более чем миф. «Это больше обывательский термин. В своей практике с подобными проблемами у пациентов я не сталкивалась», — подчеркнула оториноларинголог.

Фото: РИА «Новости»

Гипероксия — избыточное содержание кислорода в тканях — возникает только в специфических условиях, например, при длительном вдыхании чистого кислорода под повышенным давлением в барокамере. В обычной атмосфере концентрация кислорода в лесу практически не отличается от городских условий, и отравиться им невозможно. Слабость после прогулки, скорее всего, связана с другими факторами: мышечным перенапряжением, обезвоживанием или той же аллергией, которая проявилась не только насморком, но и общей интоксикацией.