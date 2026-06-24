Врач-аллерголог из Люберец рассказала, как подготовиться к сезону аллергий

Фото: Слезотечение, насморк и кашель без температуры могут быть признаками не простуды, а сезонной аллергии. / Наталья Лымарь

Некоторые жители Люберец и Подмосковья летом регулярно сталкиваются с неприятными симптомами: слезотечением, насморком и кашлем без температуры. Врач-аллерголог детской поликлиники № 1 Люберецкой больницы Нина Скажутина объяснила, как распознать признаки сезонной аллергии и правильно подготовиться к периоду цветения.

Аллергический сезон в регионе делится на три этапа. Первая волна начинается в конце апреля и длится до мая — в это время основная опасность заключается в пыльце деревьев. Вторая, более мощная волна, приходится на период с конца мая до середины июля — в это время активно цветут луговые травы: тимофеевка, овсяница и ежа. Третий пик наступает в конце лета — с середины июля и до начала сентября в воздухе появляется пыльца сорных трав полыни, лебеды и амброзии.

Нина Скажутина советует родителям обратить внимание на характерные признаки аллергии у ребенка: заложенность носа, частое чихание и сухой кашель при нормальной температуре тела. Если такие проявления повторяются из года в год в одно и то же время, это серьезный повод для визита к специалисту.

Врач подчеркнула, что лечение аллергии — это не одноразовая акция, оно проводится в течение трех-пяти лет, но за два-три месяца до начала цветения. Речь идет об аллерген-специфической иммунотерапии, при которой в организм вводят микродозы аллергена, чтобы выработать привыкание. Такой подход позволяет значительно снизить чувствительность к пыльце.

Врачи призывают родителей не откладывать визит к педиатру при первых подозрениях на поллиноз. Своевременная диагностика поможет выявить конкретный аллерген и начать правильное лечение, чтобы следующие летние месяцы прошли без постоянного дискомфорта и насморка.