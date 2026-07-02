Фитнес-эксперт Халимов назвал подъем и спуск по лестнице эффективной физической нагрузкой

Ходьба по лестнице — это эффективный способ тренировки, который задействует различные группы мышц. При подъеме преодолевается сила тяжести, что приводит к активной работе квадрицепсов, ягодичных, икроножных мышц и задней поверхности бедра. Пульс при этом достигает уровня кардиотренировки, а энергозатраты сопоставимы с легким бегом, рассказал совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов в беседе с «Газетой.Ru» .

Спуск по лестнице тоже полезен для здоровья. Мышцы работают в уступающем режиме, что укрепляет ноги и улучшает чувствительность тканей к глюкозе. Поэтому тренировка «вверх-вниз» более эффективна, чем просто спуск пешком после подъема на лифте, написало ИА НСН.

Даже короткие подходы по одной–две минуты в течение дня могут заметно повысить выносливость, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни. На старте достаточно пяти–десяти минут три–четыре раза в неделю. Важно наступать на всю стопу и не опираться на перила.

Для тренировок лучше выбирать подъезды с хорошей вентиляцией или заниматься на улице. В душном помещении с пылью пользы будет мало. При астме или аллергии на пыль рекомендуется тренироваться на стадионе или на открытой лестнице.