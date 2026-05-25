Врач Мхитарян отметил, что заложенность носа не всегда свидетельствует о простуде

Отоларинголог, заведующий поликлиникой №9 Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян заявил NEWS.ru , что заложенность носа не всегда свидетельствует о простуде или ОРВИ. Одной из неочевидных причин может быть искривление носовой перегородки.

Врач предупредил, что многие привычные причины заложенности носа на самом деле могут быть связаны с другими состояниями. Например, аллергический ринит — частая причина отека слизистой носа из-за реакции на пыльцу, домашнюю пыль, шерсть животных или плесень.

Также заложенность может быть вызвана вазомоторным ринитом — нарушением регуляции тонуса сосудов в носовой полости. Это состояние провоцируют резкие изменения температуры и влажности, сильные запахи, стресс или прием определенных медикаментов.

Среди других возможных причин заложенности носа — полипы в носу, которые механически перекрывают носовые ходы. У женщин заложенность может быть связана с беременностью или приемом гормональных препаратов.

Вардгес Мхитарян подчеркнул: если проблема беспокоит более двух недель без признаков простуды, необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать зависимости от сосудосуживающих капель и хронического отека.