Почти 300 жителей Воскресенска прошли диспансеризацию с начала сезона

Пройти анкетирование, сдать анализ крови на сахар и холестерин, измерить внутриглазное давление, рост и вес, а также сделать ЭКГ можно в павильоне на фонтанной площади в парке усадьбы Кривякино. Здесь же располагается передвижной флюорограф.

Пройти профилактический осмотр, который проводится два раза в месяц на территории парка, могли все желающие старше 18 лет. Среди опасных заболеваний, которые важно выявлять на ранней стадии, — туберкулез, сахарных диабет и злокачественные новообразования.

Формат выездной диспансеризации остается востребованным у жителей округа. Обследование проходит в комфортной обстановке на свежем воздухе и позволяет без посещения поликлиники оценить основные показатели здоровья.