Почти 300 жителей Воскресенска прошли диспансеризацию с начала сезона
Пройти анкетирование, сдать анализ крови на сахар и холестерин, измерить внутриглазное давление, рост и вес, а также сделать ЭКГ можно в павильоне на фонтанной площади в парке усадьбы Кривякино. Здесь же располагается передвижной флюорограф.
Пройти профилактический осмотр, который проводится два раза в месяц на территории парка, могли все желающие старше 18 лет. Среди опасных заболеваний, которые важно выявлять на ранней стадии, — туберкулез, сахарных диабет и злокачественные новообразования.
Формат выездной диспансеризации остается востребованным у жителей округа. Обследование проходит в комфортной обстановке на свежем воздухе и позволяет без посещения поликлиники оценить основные показатели здоровья.
«Онкология молочной железы выявляется на ранних стадиях, и сейчас в Центре здоровья установлен новый аппарат. Люди проходят лечение и живут дальше», — отметила заведующая центром здоровья, врач-терапевт «Воскресенской больницы» Татьяна Власова.
Первый этап осмотра включает измерение артериального давления, роста, веса и индекса массы тела, электрокардиографию, флюорографию, а также лабораторные исследования.
При необходимости пациентов направляют в поликлинику для дополнительного обследования. Результаты профилактического осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».
Следующие выездные диспансеризации в парке усадьбы Кривякино пройдут 8 и 22 августа, а также 5 сентября.