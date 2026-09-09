В России выявили устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза

Ученые обнаружили в России изоляты EurA1.1 — генетического варианта возбудителя туберкулеза, который широко распространен в Белоруссии и отличается устойчивостью к антибиотикам. Об этом говорится в исследовании специалистов Дублинского городского университета, опубликованном в журнале npj Antimicrobials and Resistance .

Исследователи изучили географию распространения EurA1 и проанализировали образцы с доступными данными о стране их сбора. Всего ученые рассмотрели 966 изолятов.

Больше всего образцов — 308, или 31,88% — собрали в Белоруссии. Значительное число изолятов также зафиксировали в Германии — 166, на Украине — 162, в Грузии — 112. В России исследователи выявили 62 изолята, что составляет 6,42% от общего числа образцов с указанным местом сбора.

Авторы пришли к выводу, что EurA1 встречается далеко за пределами Белоруссии. Следы этого варианта возбудителя туберкулеза обнаружили в разных странах Европы, а также в США, Австралии, Ботсване и Иране.

«Выявили и другие заметные географические источники, такие как изоляты, собранные в Германии, на Украине, в Грузии, России и Молдове», — говорится в исследовании.

EurA1.1 исследователи относят к лекарственно-устойчивым вариантам микобактерий, вызывающих туберкулез. Впервые его выявили в 2006 году при изучении клинических изолятов.

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