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    В России выявили устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза

    npj: в России выявили устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1

    Фото: РИА «Новости»

    Ученые обнаружили в России изоляты EurA1.1 — генетического варианта возбудителя туберкулеза, который широко распространен в Белоруссии и отличается устойчивостью к антибиотикам. Об этом говорится в исследовании специалистов Дублинского городского университета, опубликованном в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

    Исследователи изучили географию распространения EurA1 и проанализировали образцы с доступными данными о стране их сбора. Всего ученые рассмотрели 966 изолятов.

    Больше всего образцов — 308, или 31,88% — собрали в Белоруссии. Значительное число изолятов также зафиксировали в Германии — 166, на Украине — 162, в Грузии — 112. В России исследователи выявили 62 изолята, что составляет 6,42% от общего числа образцов с указанным местом сбора.

    Авторы пришли к выводу, что EurA1 встречается далеко за пределами Белоруссии. Следы этого варианта возбудителя туберкулеза обнаружили в разных странах Европы, а также в США, Австралии, Ботсване и Иране.

    «Выявили и другие заметные географические источники, такие как изоляты, собранные в Германии, на Украине, в Грузии, России и Молдове», — говорится в исследовании.

    EurA1.1 исследователи относят к лекарственно-устойчивым вариантам микобактерий, вызывающих туберкулез. Впервые его выявили в 2006 году при изучении клинических изолятов.

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