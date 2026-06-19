Сегодня 21:07 Аномальный сезон. Почему в Подмосковье стало больше клещей и чем поможет прививка Биолог Сафонов: клещей стало больше из-за мягкой и снежной зимы 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra / www.globallookpress.com Эксклюзив

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За последние недели в России заметно увеличилась активность клещей. Несмотря на аномальную жару в начале июня и распространенное мнение о том, что членистоногие боятся высоких температур, наступивший сезон бьет рекорды по количеству укусов. Почему клещей становится больше, какие заболевания они переносят и не поздно ли сделать прививку, разбирался 360.ru.

Почему клещей стало больше По сравнению с прошлым годом, число обращений после укусов клещей среди россиян выросло на 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. В некоторых регионах страны до 40% паразитов оказались переносчиками опасных инфекций. В связи с этим с начала года медицинская помощь потребовалась более чем 600 россиянам. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с 360.ru объяснил, что активность клещей связана не с тем, насколько солнечными выдались май или июнь, а с тем, как прошла зима и ранняя весна. «В этом году, примерно в конце марта, я предупреждал, что ожидается рост численности клещей. Мои прогнозы, к сожалению, сбылись», — сказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, ключевую роль сыграл целый комплекс факторов, который сложился задолго до наступления календарного лета. Главная причина — снежная зима с высотой сугробов местами около полутора-двух метров. Этот толстый слой снега сработал как термос или одеяло.

Сугробы укрыли лесную подстилку — то место, где зимуют клещи, — от промерзания. Поэтому все они дружно и благополучно перезимовали: и самки, и личинки выжили практически полностью. Дмитрий Сафонов

Вторую половину успеха для популяции обеспечила влажная и теплая весна. Сафонов отметил, что клещи не переносят сухого воздуха, поскольку быстро теряют влагу и погибают. «Весной осадков было достаточно, и это обеспечило клещам необходимую влажность. Они могли спокойно сидеть в траве, ожидая своих жертв: человека или животных», — рассказал собеседник 360.ru. Кроме того, из-за мягкой зимы выросла численность различных мелких грызунов. Для клещей это тоже имеет важное значение, поскольку личинки и нимфы питаются кровью зверьков. «Чем больше таких прокормителей, тем выше получается выживаемость на всех стадиях развития. Это прямо пропорциональная зависимость», — резюмировал биолог.

Фото: РИА «Новости»

Как жара повлияла на поведение клещей По словам Сафонова, традиционно пик активности клещей приходится на май и начало июня, но в этом году он сдвинулся на две-три недели раньше в зависимости от региона. При этом стоявшая еще недавно жара никак не повлияла на членистоногих. «В московском регионе жара вообще не повлияла на активность клещей, они просто изменили тактику. Они не охотятся на открытом солнцепеке, а сидят в густой траве или у корней растений, где сохраняется подходящий для них микроклимат. И выходят на охоту ранним утром или вечером, когда температура падает», — пояснил эксперт. Биолог обратил внимание на неприятное совпадение: именно в утренние и вечерние часы, когда клещи наиболее активны, люди чаще всего выходят на прогулки и оказываются на природе. Абсолютной безопасности нет даже в черте города.

Клещи могут быть даже в ботаническом саду МГУ, стопроцентной гарантии нигде нет.

Чем опасен укус клеща Главный вопрос, который волнует пострадавших, — что именно может переносить клещ. Как рассказала в беседе с 360.ru профессор, инфекционист и руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина, спектр заболеваний достаточно широк, но для средней полосы характерен свой специфический набор рисков. «Клещи переносят не только боррелиоз, но и еще несколько заболеваний: вирусный энцефалит, эрлихиоз и риккетсиозы. Но это редкие для Московской области болезни. По клещевому энцефалиту наша территория не является эндемичной. Главным образом это все-таки Сибирь, Дальний Восток, север России. А вот боррелиоз для Подмосковья — очень характерное заболевание. И заболеть после укуса действительно можно», — указала врач.

Фото: РИА «Новости»

Внешне определить, заражен ли присосавшийся клещ, невозможно. Помогут в этом только лабораторные исследования. По словам Мескиной, обследовать удаленного паразита необходимо обязательно, даже если придется заплатить: это единственный способ понять, была ли угроза, и решить, нужна ли профилактика. Как правильно удалить клеща По словам собеседницы 360.ru, помочь с удалением клеща могут в травмпункте по ОМС. Но сделать это человек способен и самостоятельно, придерживаясь определенной техники. Следует удалить паразита как можно скорее.

Важно аккуратно удалить клеща, чтобы была возможность отправить его на анализ. Для удаления сегодня существуют специальные изогнутые палочки с расщелиной в конце. Их подводят под шейку клеща, поворачивают против часовой стрелки, подтягивают перпендикулярно на себя. И тогда клещ достаточно легко удаляется. Елена Мескина

К распространенным народным методам профессор порекомендовала не прибегать — они могут только навредить. «Ни в коем случае не надо мазать клеща кремом, маслом или другими жирными веществами. Есть мнение, что ему трудно дышать, и он отпадет. Действительно, дышать ему трудно, но этот момент он будет выбрасывать под кожу слюну в большом количестве, и вероятность заражения, если там есть бактерия Borrelia, увеличивается», — объяснила она.

Вакцинация: когда и от чего прививаться По словам Мескиной, вакцинироваться необходимо вовремя, но в любом случае стоит помнить о том, что прививка спасет не от всех болезней. «От боррелиоза прививок нет. Их не существует. Поэтому заранее планово защититься нельзя», — напомнила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Вакцинация существует только против клещевого энцефалита. В Подмосковье, по словам врача, есть только два места, Талдом и Дмитров, где больше клещей, инфицированных энцефалитом, и там проводят профилактику населению. В остальных случаях вакцину ставят по желанию — в основном тем, кто планирует путешествия в эндемичные зоны, такие как Урал или Сибирь.

Там у людей, которые активно путешествуют, особенно по лесам и с ночевками в палатках, вероятность заразиться, безусловно, больше.

Тем не менее сейчас, в разгар сезона, вакцинироваться уже бесполезно. Для надежной защиты предусмотрен цикл прививок, который требует значительного времени. «Состоит из трех инъекций: первая, через месяц, через полгода. Тогда вы надежно защищены. Антитела вырабатываются около трех недель. Заболевание может развиться раньше. Поэтому, если человек волнуется, нужно заблаговременно подумать о вакцинации еще до Нового года, а может быть, и раньше», — заключила врач.