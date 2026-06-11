Свыше 5,5 тысячи жителей Подмосковья сообщили об укусах клещей с начала сезона

Борьба с клещами в Подмосковье: акарицидная обработка территории
Фото: Борьба с клещами в Подмосковье: акарицидная обработка территории/Медиасток.рф

Жители Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей около 5,5 тысячи раз с начала сезона. Это не превышает среднегодовых показателей.

В Подмосковье вакцинировали от клещевого энцефалита более 18 тысяч человек, которые входят в группы риска в связи со своей профессией и тех, кто собирается посетить эндемичные территории. Среди них — 6,5 тысячи детей.

В рамках профилактических работ специалисты обработали от клещей около 4,5 тысячи гектаров территории, включая летние лагеря.

На сегодня ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом в регионе не выявили.

Фото: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре напомнили, что при посещении леса важно максимально закрыть тело одеждой и отдавать предпочтение светлым оттенкам.

«Необходимо надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротником и манжетами типа „молния“ или „липучка“, плотно прилегающими к руке, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову надевать капюшон или заправлять волосы под косынку, шапку», — отметили в ведомстве.

Важно избегать густой растительности, не сидеть на траве и не заносить домой свежесорванные растения. После прогулки необходимо внимательно осмотреть тело и одежду.

Если клещу удалось присосаться, нужно обратиться в медучреждение.

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