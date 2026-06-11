Свыше 5,5 тысячи жителей Подмосковья сообщили об укусах клещей с начала сезона

Жители Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей около 5,5 тысячи раз с начала сезона. Это не превышает среднегодовых показателей.

В Подмосковье вакцинировали от клещевого энцефалита более 18 тысяч человек, которые входят в группы риска в связи со своей профессией и тех, кто собирается посетить эндемичные территории. Среди них — 6,5 тысячи детей.

В рамках профилактических работ специалисты обработали от клещей около 4,5 тысячи гектаров территории, включая летние лагеря.

На сегодня ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом в регионе не выявили.