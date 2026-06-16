Особые предпочтения клещей назвали в Подмосковье

«Мособлпожспас»: клещи чаще нападают на людей возле дорог в пасмурную погоду

Клещи подстерегают людей у обочин дорог и чувствуют запах жертвы с расстояния 10 метров. Об этом представитель «Мособлпожспаса» сообщил РИА «Новости» .

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных „мишеней“», — сказал он.

Кровососущие предпочитают хвойные леса. Они нападают в скверах, у обочин, в оврагах и на сырых затененных участках у водоемов, спрятавшись на траве и нижних ветвях кустарников в характерной позе.

Любимым временем клещей специалист назвал утро и вечер. Они часто нападают в пасмурную погоду перед дождем.

С начала сезона медики зарегистрировали 176 тысяч случаев укуса клещей. Из них около 5,5 тысячи произошли с жителями Подмосковья.