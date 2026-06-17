В России выросла заболеваемость инфекциями от животных и клещей

В России в 2025 году зарегистрировали около 19,4 тысячи случаев природно-очаговых инфекций и инфекций, общих для человека и животных. Это почти на четыре тысячи больше, чем годом ранее, изложено в докладе Роспотребнадзора .

В 2024 году в стране зафиксировали 15,6 тысячи таких случаев. По итогам 2025-го в ведомстве отметили рост заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, клещевым вирусным энцефалитом и клещевыми риккетсиозами.

Также в России зарегистрировали небольшой рост случаев впервые выявленного бруцеллеза. При этом показатели по иксодовому клещевому боррелиозу и бруцеллезу превысили средние уровни за много лет.

Больше половины всех природно-очаговых инфекций пришлось на иксодовый клещевой боррелиоз — 54,2%, или 9511 случаев. На втором месте оказалась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — 4912 случаев, или 28%. Третье место занял клещевой вирусный энцефалит — 1807 случаев, или 10,3%.

Ранее в «Мособлпожспасе» предупредили жителей Подмосковья, что клещи чаще нападают на людей возле дорог и особенно активны в пасмурную погоду. Специалисты посоветовали быть осторожнее на обочинах, лесных тропах и участках с высокой травой.