Сегодня 20:49 Смерть в бокале. Как избежать отравления метанолом и что делать, если выпил опасный коктейль Нарколог Казанцев: метанол не отличается от алкоголя ни по вкусу, ни по запаху 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Отдых

Больницы

Врачи

Алкоголь

Бали

На Бали российская туристка оказалась в больнице в критическом состоянии, выпив полбутылки местного вина. Женщина впала в кому в начале июня, а спустя неделю после госпитализации врачи диагностировали у нее смерть мозга. Предположительно, причиной стало тяжелое отравление метанолом. Возможно ли заметить, что в горячительном напитке содержится смертельно опасный яд, и как обезопасить себя на отдыхе, разбирался 360.ru.

Смерть мозга вместо отпуска На тропический остров Анна прилетела 31 мая вместе с другом. На следующий день, отмечая стартовавший отпуск, россиянка выпила пару бокалов местного вина. Уже ночью ей стало плохо: у женщины открылась рвота, появились озноб и светобоязнь. По дороге в клинику туристка потеряла сознание. В больнице медики почти сразу же подключили ее к аппарату ИВЛ и приступили к интенсивной терапии. Спустя две недели стало ясно: улучшений не наблюдается. «Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз — смерть мозга», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале, который ведет сбор средств на спасение Анны. Несмотря на слова врачей, близкие россиянки не теряют надежды. Родственники Анны инициировали проведение дополнительных обследований, включая КТ с контрастированием, чтобы исключить малейшую вероятность ошибки.

Фото: РИА «Новости»

Но время играет против семьи: перед клиникой уже образовалась внушительная задолженность, увеличивающаяся с каждым днем. Близкие пострадавшей туристки надеются, что удастся произвести ее санитарную эвакуацию в Россию. Случившееся с Анной — не единичный случай. Массовые отравления метанолом фиксировали в Турции, Индии, Лаосе и других странах, популярных среди путешественников. Чем опасен метанол Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев в беседе с 360.ru пояснил, что главная опасность метанола заключается в его идеальной маскировке. По вкусу его невозможно обнаружить в напитке.

Метанол — это страшный яд, который не отличается от алкоголя ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху. И довольно часто метанол россиянам дают на отдыхе. Алексей Казанцев

Последствия тяжелейшие: даже совсем крошечные дозы способны привести к необратимому — 5-10 миллилитров чреваты тяжелым отравлением и слепотой, а 30 миллилитров и больше с большой вероятностью приведут к летальному исходу. «Отличить метанол очень сложно. Есть варианты с медной проволокой, но на отдыхе никто и никогда этим не занимается. Риски повышаются в поездках, где льется рекой бюджетный алкоголь. Многие думают, что он принесет радость, но, к сожалению, зачастую происходит с точностью до наоборот», — предупредил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как обезопасить себя на отдыхе По словам врача, единственный надежный способ уберечь себя и свое здоровье — полный отказ от сомнительных напитков. Психиатр призвал в целом воздерживаться от вредной привычки, но если уж без горячительного напитка не обойтись, приобретать его нужно только в лицензированных учреждениях. «Покупайте исключительно в лицензированных магазинах, не нужно гнаться за халявой или минимальной стоимостью. Ни в коем случае не поддавайтесь на подобные предложения», — подчеркнул собеседник 360.ru. Казанцев отметил, что в условиях жаркого климата распитие спиртного представляет особую опасность. Организм и так обезвожен, а алкоголь усугубляет этот процесс.

На самом деле лучше вообще ничего не пить. Алкоголь — дегидратант, он выводит микроэлементы, кальций, калий, натрий, магний, которые жизненно необходимы организму. Это может привести к внезапной остановке сердца, отеку легких, мозга.

Собеседник 360.ru добавил, что лечение в стационаре в зарубежной клинике не только обойдется в крупную сумму, но и может оказаться далеко не таким квалифицированным, как в России, а это дополнительные риски. Что делать, если заподозрил метанол в напитке Если вожделенный коктейль или бокал вина в отпуске все же был выпит и вы почувствовали неладное, счет может идти на минуты. Первые признаки отравления метанолом коварны: они мало отличаются от обычного.

Фото: РИА «Новости»

«Озноб, тошнота, повышение температуры, падение давления, учащенное сердцебиение, холодный пот и так далее. Здесь сразу же необходимо обращаться к медикам, поскольку ухудшения могут начаться стремительно», — пояснил эксперт. По словам Казанцева, у метанола есть эффективный антидот — это этиловый спирт. Однако риск повторной ошибки при выборе алкоголя недопустим, поэтому обращение за помощью к специалистам остается обязательным пунктом. «Обычными энтеросорбентами вы можете себя не спасти», — заключил нарколог.