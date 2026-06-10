У россиянки, впавшей в кому на Бали, зрачки перестали реагировать на свет

У российской туристки Анны, впавшей в кому на Бали из-за отравления местным вином, зрачки перестали реагировать на свет. Об этом сообщила 360.ru подруга пострадавшей.

По ее словам, вечером женщина выпила два бокала вина, а ночью ее начало тошнить. Утром ее молодой человек вызвал такси и поехал с ней в больницу, но по дороге у Анны начались судороги и она потеряла сознание. Сейчас пострадавшая находится на искусственной вентиляции легких.

«Почему выбрали этот напиток? Эта марка достаточно известная на Бали. Но видимо, ее подделывают», — рассказала собеседница 360.ru.

Она предполагает, что в напиток добавили метиловый спирт. Экспертиза не смогла его найти в крови, поскольку метанол быстро расщепляется в организме. Однако сохранилась недопитая бутылка.

Подруга и молодой человек Анны нашли на Бали русского врача, который взялся вести пациентку. Теперь они ищут аппарат для электроэнцефалографии, чтобы определить, жив ли мозг, и деньги на транспортировку в другую больницу.

«У нее одна мама, ей 75 лет, живет в Сочи. Аня сама оттуда родом. Конечно же, переживает, написала доверенность на нескольких друзей, чтобы разглашать информацию и принимать решения — ну, кроме отключения от ИВЛ и перевоза в Россию», — добавила собеседница 360.ru.

Сейчас пациентка нетранспортабельна, у нее начался сепсис. Чтобы собрать средства, ее мать намерена продать недвижимость в Сочи, но друзья не хотят этого допустить.

Молодой человек Анны не пил отравленный напиток и сейчас пытается держаться, чтобы выполнить все необходимые задачи.

«Он с ней с самого начала: посещает больницу, бегает по всяким делам — бумажная волокита и прочее… Он вообще просто герой! Мы сделали чат, нас там 30 человек, все что-то делают, но это ерунда по сравнению с тем вкладом, который вносит он», — рассказала подруга пострадавшей.

Сама она находится сейчас во Вьетнаме и не может прилететь на Бали из-за сложностей с документами.

Ранее россиянин бесследно исчез в Таиланде, посетив врача и приняв местное лекарство.