Продажи алкоголя в России упали более чем на 6%. Почему это не временное явление

РАТК: В мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов

Фото: РИА «Новости»

Продажи алкоголя в России в мае сократились более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение затронуло большинство категорий спиртного — от водки и коньяка до тихих вин. Почему россияне стали реже покупать алкоголь и о чем говорит эта тенденция, выяснил 360.ru.

Продажи ушли в минус

В мае продажи алкогольной продукции в России снизились на 6,28% в годовом выражении и составили 82,64 миллиона декалитров. Такие данные следуют из расчетов «Коммерсанта» на основе статистики Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте крепкого алкоголя. Продажи напитков крепостью выше 9% сократились почти на 2% — до 10,03 миллиона декалитров.

Продажи водки уменьшились на 3,21%, до 6,18 миллиона декалитров, коньяка — на 4,73%, до 1,01 миллиона декалитров, прочих крепких спиртных напитков — на 3,58%, до 1,16 миллиона декалитров. Спрос на тихие вина также снизился — на 3,86%, до 4,68 миллиона декалитров.

При этом отдельные категории показали рост. Так, продажи игристых вин увеличились на 2,8%, до 1,6 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 6,15%, до 1,66 миллиона декалитров.

Кроме того, выросли продажи напитков брожения, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху. Их реализация увеличилась на 7,07% и достигла 65,88 миллиона декалитров. Самый высокий рост зафиксировали у сидра — почти на 15%.

Всего в январе–марте 2026 года в России реализовали 357,21 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: РИА «Новости»

Рост цен и ограничения

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с 360.ru заявил, что майское снижение продаж нельзя считать временным явлением.

«Это устойчивый тренд, который я наблюдаю еще с прошлого года. В 2025 году розничный оборот алкогольной продукции в целом по рынку сократился примерно на 9%. То, что мы видим сейчас, — продолжение этой тенденции», — отметил эксперт.

По его словам, одной из основных причин стало подорожание легальной алкогольной продукции.

«Рост цен на легальную алкогольную продукцию обусловлен прежде всего повышением акцизов. В зависимости от категории продукции ставки выросли от 9,9% до 31%. Кроме того, сказались увеличение НДС и другие обязательные платежи», — пояснил Черниговский.

Дополнительное влияние, по его мнению, оказывают и региональные ограничения на продажу алкоголя, которые начали активно вводиться со второй половины 2024 года.

Фото: РИА «Новости»

Меняется структура потребления

При этом снижение продаж легального алкоголя не означает сокращения общего потребления спиртосодержащей продукции, считает эксперт.

«Меняется структура потребления. Легального алкоголя покупают меньше, а нелегального — больше. Поэтому говорить о существенном снижении потребления спиртосодержащей продукции я бы не стал», — подчеркнул Черниговский.

По его словам, одним из признаков этой тенденции становится рост интереса к домашнему производству алкоголя. Ранее отраслевое издание Shopper’s сообщило, что в январе–апреле 2026 года продажи самогонных аппаратов на Wildberries выросли на 52% в денежном выражении и на 48% в натуральном.

По оценке Черниговского, сейчас в пользовании россиян могут находиться до 2,5 миллиона самогонных аппаратов. Эксперт полагает, что рост цен на легальный алкоголь и ужесточение регулирования постепенно меняют структуру потребления на российском рынке спиртного.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте