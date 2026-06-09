Продажи алкоголя в России упали более чем на 6%. Почему это не временное явление
РАТК: В мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов
Продажи алкоголя в России в мае сократились более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение затронуло большинство категорий спиртного — от водки и коньяка до тихих вин. Почему россияне стали реже покупать алкоголь и о чем говорит эта тенденция, выяснил 360.ru.
Продажи ушли в минус
В мае продажи алкогольной продукции в России снизились на 6,28% в годовом выражении и составили 82,64 миллиона декалитров. Такие данные следуют из расчетов «Коммерсанта» на основе статистики Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
Наиболее заметное снижение произошло в сегменте крепкого алкоголя. Продажи напитков крепостью выше 9% сократились почти на 2% — до 10,03 миллиона декалитров.
Продажи водки уменьшились на 3,21%, до 6,18 миллиона декалитров, коньяка — на 4,73%, до 1,01 миллиона декалитров, прочих крепких спиртных напитков — на 3,58%, до 1,16 миллиона декалитров. Спрос на тихие вина также снизился — на 3,86%, до 4,68 миллиона декалитров.
При этом отдельные категории показали рост. Так, продажи игристых вин увеличились на 2,8%, до 1,6 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 6,15%, до 1,66 миллиона декалитров.
Кроме того, выросли продажи напитков брожения, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху. Их реализация увеличилась на 7,07% и достигла 65,88 миллиона декалитров. Самый высокий рост зафиксировали у сидра — почти на 15%.
Всего в январе–марте 2026 года в России реализовали 357,21 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост цен и ограничения
Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с 360.ru заявил, что майское снижение продаж нельзя считать временным явлением.
«Это устойчивый тренд, который я наблюдаю еще с прошлого года. В 2025 году розничный оборот алкогольной продукции в целом по рынку сократился примерно на 9%. То, что мы видим сейчас, — продолжение этой тенденции», — отметил эксперт.
По его словам, одной из основных причин стало подорожание легальной алкогольной продукции.
«Рост цен на легальную алкогольную продукцию обусловлен прежде всего повышением акцизов. В зависимости от категории продукции ставки выросли от 9,9% до 31%. Кроме того, сказались увеличение НДС и другие обязательные платежи», — пояснил Черниговский.
Дополнительное влияние, по его мнению, оказывают и региональные ограничения на продажу алкоголя, которые начали активно вводиться со второй половины 2024 года.
Меняется структура потребления
При этом снижение продаж легального алкоголя не означает сокращения общего потребления спиртосодержащей продукции, считает эксперт.
«Меняется структура потребления. Легального алкоголя покупают меньше, а нелегального — больше. Поэтому говорить о существенном снижении потребления спиртосодержащей продукции я бы не стал», — подчеркнул Черниговский.
По его словам, одним из признаков этой тенденции становится рост интереса к домашнему производству алкоголя. Ранее отраслевое издание Shopper’s сообщило, что в январе–апреле 2026 года продажи самогонных аппаратов на Wildberries выросли на 52% в денежном выражении и на 48% в натуральном.
По оценке Черниговского, сейчас в пользовании россиян могут находиться до 2,5 миллиона самогонных аппаратов. Эксперт полагает, что рост цен на легальный алкоголь и ужесточение регулирования постепенно меняют структуру потребления на российском рынке спиртного.