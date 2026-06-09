Продажи алкоголя в России упали более чем на 6%. Почему это не временное явление

РАТК: В мае 2026-го продажи алкоголя в России упали на 6 процентов

Продажи алкоголя в России в мае сократились более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение затронуло большинство категорий спиртного — от водки и коньяка до тихих вин. Почему россияне стали реже покупать алкоголь и о чем говорит эта тенденция, выяснил 360.ru.

Продажи ушли в минус

В мае продажи алкогольной продукции в России снизились на 6,28% в годовом выражении и составили 82,64 миллиона декалитров. Такие данные следуют из расчетов «Коммерсанта» на основе статистики Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте крепкого алкоголя. Продажи напитков крепостью выше 9% сократились почти на 2% — до 10,03 миллиона декалитров.

Продажи водки уменьшились на 3,21%, до 6,18 миллиона декалитров, коньяка — на 4,73%, до 1,01 миллиона декалитров, прочих крепких спиртных напитков — на 3,58%, до 1,16 миллиона декалитров. Спрос на тихие вина также снизился — на 3,86%, до 4,68 миллиона декалитров.

При этом отдельные категории показали рост. Так, продажи игристых вин увеличились на 2,8%, до 1,6 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 6,15%, до 1,66 миллиона декалитров.

Кроме того, выросли продажи напитков брожения, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху. Их реализация увеличилась на 7,07% и достигла 65,88 миллиона декалитров. Самый высокий рост зафиксировали у сидра — почти на 15%.

Всего в январе–марте 2026 года в России реализовали 357,21 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.