Съел шаурму — и подхватил сифилис? Как на самом деле заражаются этой болезнью и есть ли в России эпидемия Дерматовенеролог Ворожейкин: заразиться сифилисом через еду в теории возможно

В России резко выросла заболеваемость сифилисом. В Telegram-каналах распространяются сообщения о том, что заразиться якобы можно даже через еду. 360.ru разобрался, с чем связана тревожная статистика и есть ли в «пугалках» из соцсетей доля правды.

Сифилис — что это за болезнь и в чем ее «коварство»?

Сифилис — излечимая бактериальная инфекция. Многие слышали про ее жуткие признаки — «ввалившиеся носы» и твердые язвы на теле. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве случаев сифилис протекает бессимптомно. «Симптомы инфекции также могут ускользнуть от внимания врачей. Без соответствующего лечения сифилис протекает в течение многих лет», — предупредили в ВОЗ. При этом если не лечиться, можно получить многочисленные осложнения и даже умереть. Роды у зараженных женщин, которые не лечились или лечились неправильно, в 50–80% случаев имеют неблагоприятный исход. У больных сифилисом вдвое повышается риск инфицирования ВИЧ. У зараженных детей могут наблюдаться — причем в более позднем возрасте — поражения костей, суставов и внутренних органов, неврологические нарушения, отставание в развитии.

Как же распознать сифилис, если он начинается бессимптомно? А изуродованные лица, ввалившиеся носы — миф? Ситуацию прояснил 360.ru врач-дерматовенеродог Павел Ворожейкин.

В настоящее время в связи с бесконтрольным употреблением различных лекарств, даже не антибиотиков, происходит патоморфоз (стойкое изменение клинической картины — прим. ред.) всех заболеваний. Если взять сифилис, то классические симптомы встречаются реже, а диагноз все чаще выставляется при выявлении положительных реакций крови на медосмотрах. Павел Ворожейкин врач-дерматовенеролог

При классическом развитии болезни инкубационный период длится от восьми до 190 дней без клинических проявлений. Затем наступает первичный сифилис: образуется твердый шанкр (безболезненная эрозия или твердая округлая язва), иногда в месте ее расположения увеличиваются лимфоузлы. Шанкр может заживать и вновь появляться. При вторичном сифилисе часто встречаются пятнистые, узелковые высыпания, реже — гнойничковые и очень редко — пузырьковые. А то, что мы видели на страшных картинках, — уже третичный сифилис. «В нашей стране я таких случаев не наблюдал, так как люди периодически проверяются на ЗППП, а для развития третичного периода нужно примерно два года», — пояснил Ворожейкин.

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как меняется заболеваемость сифилисом в России?

С 2021 по 2024 год количество зафиксированных случаев заболевания выросло на 63% — с 15,3 тысячи до 25,1 тысячи, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2025-м заболеваемость снизилась на 16%, но статистика все равно внушает опасения. Особенно активно сифилис распространяется среди мужчин. Вдобавок ко всему в соцсетях и мессенджерах пошли слухи вроде «съел шаурму — заразился сифилисом»: утверждается, что, если повар не вымыл руки, инфекция может передаться через продукты. В основном такую антисанитарию приписывают поварам-мигрантам.

Можно ли на самом деле заразиться сифилисом через продукты?

Как ни странно, да — теоретически, но условий слишком много. «[Можно заразиться], если на продукты попали выделения больного человека, количество трепонем (бактерий — возбудителей сифилиса — прим. ред.) в выделениях достаточное для заражения, прошло менее 12 часов — именно столько возбудитель может находится во внешней среде, — и у употребляющего продукт имеются дефекты слизистой полости рта. Но надо понимать, что мы говорим о теории — на практике я таких случаев не знаю», — рассказал Павел Ворожейкин. Он добавил, что за работниками в сфере производства, хранения, транспортировки и продажи продуктов идет особый контроль, и медосмотры включают проверку на сифилис. Если инфекцию выявляют, сотрудника немедленно отстраняют от работы, а весь коллектив проверяют на предмет заражения.

Фото: РИА «Новости»

Всего путей передачи сифилиса три: контактный, трансплацентарный (от беременной к плоду) и трансфузионный (при переливании крови от больного донора). Среди контактных выделяют половой, бытовой и профессиональный — когда медики получают инфекцию от пациентов или при работе с зараженным материалом. Самый распространенный способ — половой — через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Но бытовой тоже имеет место. «Это не про „пожатие руки“, не про „дотронуться до поручня“. Имеется в виду контакт травмированной кожи, контакт слизистых здорового человека с выделениями больного сифилисом или с шанкром. Женщина, больная сифилисом и имеющая специфические высыпания в области соска, может инфицировать ребенка при грудном вскармливании. Еще пример: бабушка, больная сифилисом, кормит своего внука с ложки, периодически ее облизывая», — пояснил Павел Ворожейкин. В общем, риск заразиться «через шаурму» минимален, но овощи и фрукты перед едой мыть стоит. Трепонема очень чувствительна ко всем видам дезинфицирующих средств, в том числе к мылу.

Почему растет заболеваемость сифилисом и что с этим делать?

Павел Ворожейкин связал ситуацию с неосведомленностью людей о половых инфекциях и мерах их профилактики. Он вспомнил, что еще около 10 лет назад существовала практика проведения соответствующих лекций и бесед в школах, а в последнее время он о таком не слышал. Кроме того, существовала патронажная система: кожвендиспансеры обменивались данными, и медработники ходили к больным или предположительно больным и приглашали на прием. Что касается мигрантов, российские исследования показывают, что доля случаев сифилиса среди них действительно выше, чем в целом по России. Врач привел данные из «Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии»: доля зарегистрированных случаев сифилиса у иностранных граждан в 2021–2022 годах составила 36,4% и 40%, значительно превысив показатель не только 2020 года (18,2%), но и предыдущих лет (16,7–21,2%).

Фото: РИА «Новости»

Дерматовенеролог Татьяна Егорова в беседе с НСН заявила, что «половина нелегальных мигрантов — необследованные». Если легальные мигранты проходят медосмотр, в том числе проверяются на сифилис, то нелегалы этим, как правило, пренебрегают. Егорова тоже указала на то, что из-за бесконтрольного приема лекарств многие болезни, в том числе сифилис, принимают скрытую форму. А поможет, разумеется, грамотная профилактика. «Борьба с распространением сифилиса должна быть коллективной. Необходимо возобновить систему просветительской деятельности среди школьников и студентов, восстановить патронажную систему, изменить нормативы времени на прием у врачей (хотя бы увеличить до 30 минут на человека)», — подчеркнул Павел Ворожейкин. Он добавил, что нужно быть осторожнее при выборе партнера, просить предоставить свежие результаты анализов и использовать экспресс-тесты перед сексом, а во время него — средства защиты. Татьяна Егорова посетовала на то, что при вступлении в интимную связь не принято просить справку от венеролога, — а стоило бы. Неловко, конечно, но куда хуже потом годами лечиться.