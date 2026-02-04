Заболеваемость сифилисом в России выросла на 63% за минувшие пять лет

В последние 10 лет в России снижается число заболеваний, передающихся половым путем, но единственное исключение составляет сифилис — в 2024 году врачи выявили на 63% больше заражений, чем в 2020-м. Об этом сообщил «Коммерсант» , изучивший данные Росстата.

Чаще всего страдают мужчины старше 40 лет — в этой категории заболеваемость выросла более чем в два раза. Эпидемиолог Вадим Покровский утверждает, что одна из причин — недолеченность многих пациентов, из-за чего болезнь возвращается.

При этом число новых случаев заражения ВИЧ с 2015 года уменьшилось в два раза, а гонококковой инфекцией (приводящей к гонорее) — в три.

В прошлом году инфекционист Марият Мухина рассказала о росте заболеваемости глоточной гонореей почти вдвое в последние годы.