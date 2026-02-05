Уролог Асадов предупредил, что сифилис может передаваться через поцелуй

Врач-уролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Аслан Асадов в разговоре с NEWS.ru предупредил о возможности заражения сифилисом при поцелуях. Он подчеркнул, что люди часто не подозревают о том, что могут быть носителями заболевания.

По словам врача, сифилис передается не только половым путем. Если у человека есть инфекции в полости рта, заражение возможно через поцелуй. Возбудитель заболевания — бледная трепонема — содержится в отделяемом язв и эрозий. Период первичного сифилиса наиболее заразен: на слизистых губ, языка или щек появляется твердый шанкр, который может быть безболезненным и выглядеть как небольшая ранка.

Асадов отметил, что опасность заражения сифилисом возникает не при каждом поцелуе, а только если у инфицированного есть активные ранки во рту или на губах. Заболевание почти не распространяется через бытовые предметы, посуду и повседневное общение.