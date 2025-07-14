Мигрантов с опасными болезнями предложили не пускать в Россию

Дополнительные пошлины и требования в отношении трудовых мигрантов могут появиться в России. Одна из предложенных мер — ограничение въезда в страну для иностранцев, имеющих серьезные заболевания. Об этом в разговоре с 360.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пока человек приехал, сдал анализ, проходит время, а он общается, посещает общественные места, транспорт, магазины. Это риск. <…> Исходя из этого нужно делать выводы и не допускать тех, кто опасен. Мы должны думать о себе и о своей безопасности», — пояснил он необходимость ужесточения медицинских требований к мигрантам.

Речь идет о том, чтобы планирующие работать в России иностранные граждане предъявляли результаты анализов, подтверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, сифилиса, туберкулеза. Срок обследования при этом не должен превышать 10 дней.

Кроме того, мигрантов хотят обязать предоставлять результаты тестирования на отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, пройденного не ранее, чем за 72 часа до дня въезда в Россию.

Также Нилов предложил сделать более тщательной проверку наличия у иностранцев добровольного медицинского страхования при въезде в страну. Сейчас такой полис по закону обязателен, но, по словам депутата, на границе его не проверяют, и у многих вообще документа нет.

«Чтобы у нас не было случаев, когда <…> то иностранцы рожают, то аппендицит у них, то что-то еще, требующее экстренной помощи. <…> Это все за счет наших бюджетных средств, за счет наших граждан и их налогов», — добавил депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об обсуждении законопроектов, предполагающих введение дополнительных государственных пошлин для мигрантов, работающих в России.