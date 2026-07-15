15 июля 2026 00:23 Первой спустилась дочь. Отчего умерла семья на Урале и как не задохнуться в погребе Врач Кондрахин: углекислый газ в погребе вытесняет кислород и приводит к смерти Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Свердловской области семья из трех человек умерла, задохнувшись в погребе. Это не единственный подобный случай в России. Какова причина и что делать, чтобы не повторить судьбу уральцев, разобрался 360.ru.

Семья задохнулась в погребе Тела супругов и взрослой дочери обнаружили 11 июля в погребе дома в поселке Буланаш Артемовского района. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что произошло фатальное стечение обстоятельств.

Поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Валерий Горелых Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

Первой в погреб спустилась дочь, чтобы убрать свежие заготовки на хранение, следом за ней мать. Поняв, что с близкими что-то произошло, в подпол сошел отец.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

«По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал. <…> Специалисты газовой службы, выезжавшие на место трагедии, установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ», — рассказал Горелых. Для выяснения обстоятельств Следком Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначена экспертиза. Случаи отравления парами гнилого картофеля Этот случай не единственный. Во Владивостоке двое мужчин умерли в погребе на территории гаража. Их сгубили испарения от гнилого картофеля.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

В Архангельской области пенсионерка, прибираясь в погребе, решила его протопить. Ее тело нашли прямо в нем. Экспертиза показала, что старушка отравилась угарным газом. Целая семья из четырех человек отравилась испарениями от гнилых овощей в Челябинской области. В Татарстане по той же причине скончались муж — профессор вуза, жена, сын и теща. Чем опасен углекислый газ для человека Углекислый газ, который скапливается в погребах при гниении овощей, действительно очень опасен для человека, сообщил 360.ru врач-терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Будучи тяжелее воздуха, он скапливается в подвалах и вытесняет кислород.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому подвальные помещения — это самое страшное, что может быть. Потому что растения полностью кислород потребляют и в обратную сторону выдают углекислый газ», — сказал доктор. Проблема в том, что СО2 бесцветный и не имеет запаха. Кондрахин предупредил, что в заполненном углекислым газом помещении у человека за считанные секунды закружится голова, он потеряет сознание от нехватки кислорода.

В этом опасность такого состояния. То есть делать ничего нельзя. И следующий человек, который попытается спасти, попадает в эту же самую ловушку — так же потеряет сознание. Это, к сожалению, ничего хорошего не несет, кроме погибели. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики

Худшим решением он назвал попытку спуститься в погреб и помочь потерявшему сознание товарищу. Если все-таки удалось каким-то образом вытянуть его наружу, первым делом нужно вызвать скорую помощь, затем оказать первую помощь — расстегнуть воротник рубашки, снять ремень и активно чем-нибудь обмахивать.

Фото: РИА «Новости»

«Вплоть до того, что делается искусственная вентиляция легких, пока человек сам хоть как-то не задышит. Но, как правило, ситуация складывается таким образом, что человек, который попал в эту ситуацию, требует чистого кислорода, поэтому здесь дело за скорой медицинской помощью», — заявил собеседник 360.ru. Нужно ли проветривать погреб Кроме углекислого газа в погреб может просочиться метан, предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Архангельской области. Болотный газ образуется при медленном разложении растительных веществ без доступа воздуха и проникает в подпол из почвы. Меры безопасности при работе в погребе: нельзя спускаться сразу после открытия дверцы. Лучше выждать несколько минут, чтобы погреб проветрился;

проверить наличие углекислого газа можно, опустив в погреб по веревке ведро с зажженной свечой. Если огонь погас, продолжайте проветривание;

спускаясь в погреб, нужно размешивать воздух метлой либо опускать-поднимать подвешенный тюк соломы;

работы стоит проводить вдвоем и постоянно разговаривать, следя за состоянием товарища. Пока один человек спускается вниз, второй остается снаружи;

перед закладкой урожая погреб нужно просушить, стены покрыть известью с медным или железным купоросом, пол застелить опилками. Кондрахин в разговоре с 360.ru посоветовал перед каждым спуском в погреб предупреждать окружающих о своих планах. Он предупредил, что чем глубже яма, тем больше вероятность отравиться, поэтому проветривать нужно, ориентируясь на размер хранилища.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com