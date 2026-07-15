Первой спустилась дочь. Отчего умерла семья на Урале и как не задохнуться в погребе
Врач Кондрахин: углекислый газ в погребе вытесняет кислород и приводит к смерти
В Свердловской области семья из трех человек умерла, задохнувшись в погребе. Это не единственный подобный случай в России. Какова причина и что делать, чтобы не повторить судьбу уральцев, разобрался 360.ru.
Семья задохнулась в погребе
Тела супругов и взрослой дочери обнаружили 11 июля в погребе дома в поселке Буланаш Артемовского района. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что произошло фатальное стечение обстоятельств.
Поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь.
Валерий Горелых
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области
Первой в погреб спустилась дочь, чтобы убрать свежие заготовки на хранение, следом за ней мать. Поняв, что с близкими что-то произошло, в подпол сошел отец.
«По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал. <…> Специалисты газовой службы, выезжавшие на место трагедии, установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ», — рассказал Горелых.
Для выяснения обстоятельств Следком Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначена экспертиза.
Случаи отравления парами гнилого картофеля
Этот случай не единственный. Во Владивостоке двое мужчин умерли в погребе на территории гаража. Их сгубили испарения от гнилого картофеля.
В Архангельской области пенсионерка, прибираясь в погребе, решила его протопить. Ее тело нашли прямо в нем. Экспертиза показала, что старушка отравилась угарным газом.
Целая семья из четырех человек отравилась испарениями от гнилых овощей в Челябинской области. В Татарстане по той же причине скончались муж — профессор вуза, жена, сын и теща.
Чем опасен углекислый газ для человека
Углекислый газ, который скапливается в погребах при гниении овощей, действительно очень опасен для человека, сообщил 360.ru врач-терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Будучи тяжелее воздуха, он скапливается в подвалах и вытесняет кислород.
«Поэтому подвальные помещения — это самое страшное, что может быть. Потому что растения полностью кислород потребляют и в обратную сторону выдают углекислый газ», — сказал доктор.
Проблема в том, что СО2 бесцветный и не имеет запаха. Кондрахин предупредил, что в заполненном углекислым газом помещении у человека за считанные секунды закружится голова, он потеряет сознание от нехватки кислорода.
В этом опасность такого состояния. То есть делать ничего нельзя. И следующий человек, который попытается спасти, попадает в эту же самую ловушку — так же потеряет сознание. Это, к сожалению, ничего хорошего не несет, кроме погибели.
Андрей Кондрахин
Врач-терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики
Худшим решением он назвал попытку спуститься в погреб и помочь потерявшему сознание товарищу. Если все-таки удалось каким-то образом вытянуть его наружу, первым делом нужно вызвать скорую помощь, затем оказать первую помощь — расстегнуть воротник рубашки, снять ремень и активно чем-нибудь обмахивать.
«Вплоть до того, что делается искусственная вентиляция легких, пока человек сам хоть как-то не задышит. Но, как правило, ситуация складывается таким образом, что человек, который попал в эту ситуацию, требует чистого кислорода, поэтому здесь дело за скорой медицинской помощью», — заявил собеседник 360.ru.
Нужно ли проветривать погреб
Кроме углекислого газа в погреб может просочиться метан, предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Архангельской области. Болотный газ образуется при медленном разложении растительных веществ без доступа воздуха и проникает в подпол из почвы.
Меры безопасности при работе в погребе:
- нельзя спускаться сразу после открытия дверцы. Лучше выждать несколько минут, чтобы погреб проветрился;
- проверить наличие углекислого газа можно, опустив в погреб по веревке ведро с зажженной свечой. Если огонь погас, продолжайте проветривание;
- спускаясь в погреб, нужно размешивать воздух метлой либо опускать-поднимать подвешенный тюк соломы;
- работы стоит проводить вдвоем и постоянно разговаривать, следя за состоянием товарища. Пока один человек спускается вниз, второй остается снаружи;
- перед закладкой урожая погреб нужно просушить, стены покрыть известью с медным или железным купоросом, пол застелить опилками.
Кондрахин в разговоре с 360.ru посоветовал перед каждым спуском в погреб предупреждать окружающих о своих планах. Он предупредил, что чем глубже яма, тем больше вероятность отравиться, поэтому проветривать нужно, ориентируясь на размер хранилища.
Впрочем опасность таит не только погреб для заготовок. При ремонте автомобиля тоже можно отравиться газом.
«Даже в гараже такое может случиться. Человек, который оказывается в этой яме, в смотровой, где автомобили, там тоже кислорода бывает не хватает, просто не успевает подняться. Голова закружилась, он упал еще ниже — кислорода вообще нет никакого», — сказал он.
Без специального прибора определить концентрацию углекислого газа, по словам доктора, невозможно. Он посоветовал установить такой в погребе, особенно если планируется хранить там картофель.