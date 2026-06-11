Сомнолог Цыпуштанова отметила, что концентрация углекислого газа в воздухе может влиять на когнитивные функции

Часто мы связываем усталость и снижение работоспособности со стрессом и недосыпом. Однако исследования показывают, что качество воздуха в помещениях также оказывает значительное влияние на наше самочувствие и работоспособность. В рамках спецпроекта ТИОН и Daily Moscow врачи и эксперты по сну подтвердили, что качество воздуха является одним из факторов, влияющих на наше самочувствие.

Для поддержания здорового микроклимата необходим постоянный приток свежего воздуха, достаточная физическая активность и комфортный режим дня.

Врач-невролог и сомнолог Мария Цыпуштанова отмечает, что концентрация углекислого газа в воздухе может влиять на когнитивные функции. Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показали, что улучшение вентиляции приводит к повышению результатов когнитивных тестов.

«Уровни CO₂, которые обычно встречаются в квартирах и офисах, нельзя назвать токсичными. Однако многочисленные исследования показывают их связь со снижением когнитивных функций», — говорит Цыпуштанова.

Консультант по сну Елена Мурадова отмечает, что концентрация углекислого газа в непроветриваемой комнате может привести к уменьшению доли глубокого сна. Кроме того, сухой воздух при низкой влажности может вызывать дискомфорт и пробуждения ночью.

Для поддержания здорового микроклимата специалисты рекомендуют следить за уровнем CO₂, температурой (18–22 градусов) и влажностью (40–60%) воздуха. Регулярное проветривание и использование специализированных устройств, таких как бризеры, могут помочь обеспечить постоянный приток свежего воздуха.