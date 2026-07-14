Уральская семья задохнулась в погребе дома

Семья из трех человек задохнулась в погребе в свердловском поселке Буланаш

Семья из трех человек задохнулась в погребе в поселке Буланаш Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Ведомство завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности супругов 56 и 57 лет, а также их 35-летней дочери.

«По имеющейся версии, смерть наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда пострадавшие самостоятельно спустились», — отметили в СК.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что признаков криминальной смерти не обнаружили. Он объяснил, что поселок Буланаш находится в заболоченной местности со скоплениями газов и грунтовыми водами.

«Учитывая, что долго идут дожди, вода выдавливает газовую смесь. Специалисты установили, что в погребе была превышена концентрация вредных веществ. Прошу жителей быть осторожными при пользовании хранилищами для заготовок и хорошо их проветривать», — заключил полковник полиции.

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