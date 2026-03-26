26 марта 2026 01:27 Не только через укус. Как можно заразиться клещевым энцефалитом и что делать, чтобы этого избежать Инфекционист Вознесенский: энцефалит может привести к отеку мозга и смерти 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Сезон клещей в Подмосковье уже начался. Одно из самых опасных заболеваний, которое они переносят, — клещевой энцефалит. Оказывается, заразиться им можно не только через укус. Какие еще есть способы и как этого избежать — в материале 360.ru.

Что такое клещевой энцефалит?

Раннее наступление климатической весны в Московской области разбудило клещей. Обычно они активизируются, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше +10 градусов. Как правило, это происходит не раньше апреля, но в этом году первые случаи укусов клещей зарегистрировали уже к концу марта. Эти кровососущие далеко не безобидны: через их укус передаются серьезные заболевания, вплоть до боррелиоза ( болезни Лайма ). Он способен привести к инвалидности и даже летальному исходу, если затянуть с постановкой диагноза и лечением. В средней полосе России, в том числе в Подмосковье, наиболее распространенное заболевание, которое передается через укус клеща, — клещевой энцефалит. Каждый год в стране регистрируют до шести тысяч случаев.

Это острое инфекционное заболевание, возбудитель которого — вирус из семейства Flaviviridae (к нему относятся более 50 вирусов, передающихся в основном членистоногими: вирус желтой лихорадки, вирус Западного Нила, денге и другие).

В природе клещевой энцефалит переносят иксодовые клещи, которые заражаются, кусая инфицированных животных — как домашних, так и диких. Вирус остается в организме клеща на весь его жизненный цикл и даже передается его потомству. Слово «энцефалит» означает «воспаление мозга». В целом энцефалит могут вызывать не только вирусы, но и бактерии и даже грибы, рассказал 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Есть вид энцефалита, который вызывают герпес-вирусы, передающиеся в том числе воздушно-капельным путем. К энцефалиту может привести и, например, бактериальная пневмония, в результате которой развивается сепсис. А может все начаться с банального синусита, если очаг инфекции распространится и затронет головной мозг.

Воспаление головного мозга имеет довольно-таки четкую картину, но по клиническим симптомам однозначно сказать, что вызвало энцефалит, крайне трудно. Его симптомы — температура, общая интоксикация и так называемая общая мозговая симптоматика. Это какие-то неврологические проявления в зависимости от того, какой отдел головного мозг воспален. Точнее поставить диагноз помогут МРТ и проведение спинномозговой пункции. Сергей Вознесенский Врач-инфекционист

Как заражаются клещевым энцефалитом?

Чаще всего заражение происходит при укусе, когда клещ впрыскивает в ранку инфицированную слюну. Также можно заразиться, если раздавить клеща на поврежденной коже или слизистых оболочках. В зоне риска заражения — физически активные люди, которые проводят время в лесах, парках и на даче. Считается, что городские жители подвержены заболеванию в большей степени — возможно, деревенских чаще атакуют клещи и они более устойчивы к инфекциям. Помимо этого, горожане чаще пренебрегают мерами профилактики.

Но заражение через кровь — не единственный способ. Вирус клещевого энцефалита есть и в молоке зараженных животных. Заболеть можно, если пить некипяченое, не пастеризованное коровье, овечье или козье молоко. Продукты из этого молока, не прошедшие тепловую обработку, тоже могут представлять опасность, предупредил РБК. В желудке вирус не разрушается. А вот воздушно-капельным путем заразиться нельзя, так что больной клещевым энцефалитом человек для окружающих не опасен.

Как протекает заболевание?

Инкубационный период длится, как правило, от недели до двух после укуса клеща, реже симптомы проявляются на пятый-шестой день или в течение 25 дней. При пищевом способе заражения это происходит быстрее — уже через три дня. Первыми признаками могут стать повышение температуры, тошнота и рвота, головные боли и боли в мышцах, как при многих вирусных заболеваниях. В течение нескольких дней проявляется развернутая клиническая картина. Симптомы зависят от клинической формы болезни. При самой распространенной — менингеальной — к высокой температуре присоединяется сильная головная боль, человека постоянно рвет, его лицо становится ассиметричным. Можно заметить, что зрачки у него разного размера. Это происходит из-за воспаления мозговых оболочек и повышения внутричерепного давления.

При лихорадочной форме болезни симптомы в основном связаны с высокой температурой: боль в голове и мышцах, озноб, светобоязнь, потливость. При менингоэнцефалитической (встречается всего в 5-15% случаев) у пациента наблюдаются нарушение сознания, судороги, подергивания глазных яблок. При более редких формах возможны параличи, нарушение функций отдельных мышц и речи. Клещевой энцефалит может приводить к летальному исходу. Его вероятность зависит от формы заболевания и территории, на которой произошло заражение. В европейской части России смертельные случаи составляют 1-3%. Тяжелее всего клещевым энцефалитом болеют на Дальнем Востоке: вероятность летального исхода достигает 40%.

«Если вдруг возникает выраженная головная боль или неврологические симптомы, нужно незамедлительно обратиться за специализированной помощью, пока энцефалит не привел к отеку головного мозга, от которого человек может умереть», — подчеркнул Вознесенский. Клещевой энцефалит лечат инфекционисты и неврологи. У переболевших возникает пожизненный иммунитет.

Как не заразиться клещевым энцефалитом?

Следует пить молоко домашних животных только после тщательной термической обработки и минимизировать риск укуса клеща. Клещи любят тень, высокую влажность, густую траву и кустарники. Их можно встретить в лесу, на лугу, на заброшенных садовых участках и в неухоженных дворах, на тропинках возле водоемов, даже на газонах в городских парках. Клещей могут переносить на себе домашние и дикие животные.

Обычно клещ присасывается там, где кожа нежнее всего: к шее, подмышке, животу или паху. Укус оставляет ярко-красную точку, вокруг которой возникает покраснение. Может появиться чешущийся волдырь. Если гуляете по парку, избегайте зарослей и кустов, не лежите и не сидите на траве.

Для поездок на природу выбирайте специальную одежду: вещи из светлой ткани , с плотно прилегающими манжетами. Лучше, если ткань будет гладкой, чтобы клещ не мог за нее зацепиться. Заправляйте брюки в носки и надевайте высокие сапоги или ботинки. Голову и шею лучше закрыть платком или капюшоном.

Отправляясь туда, где могут быть клещи, нанесите на одежду и открытые участки кожи репелленты, следуя инструкции.

В лесу, на лугу или на даче тщательно осматривайте свою одежду и тело каждые два-три часа и обязательно повторите процедуру после возвращения домой.

Жителям сельской местности, любителям походов, дачного отдыха и охоты, работникам лесной и сельскохозяйственной отраслей есть смысл сделать прививку от клещевого энцефалита . Вакцину ставят в три этапа: первую и вторую — с разницей в две недели, третью — через год. Вакцинировать можно даже детей начиная с одного года.

Если клещ все-таки укусил, то необходимо обратиться к врачу.