Минэкологии Подмосковья предупредило о начале сезона активности клещей

С наступлением теплой погоды и таянием снега в Московской области начали проявлять активность кровососущие членистоногие – клещи. Министерство экологии и природопользования региона напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при прогулках на природе.

Эти паукообразные активируются, когда среднесуточная температура воздуха превышает отметку в +10 градусов Цельсия. В группу риска входят дети и домашние животные, которые наиболее подвержены укусам. Клещи являются переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), поэтому игнорирование правил безопасности может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Вопреки распространенному мифу, членистоногие не нападают с деревьев. Они обитают во влажных, затененных зонах с высоким травостоем и кустарником. Наибольшую осторожность следует проявлять: в лиственных и смешанных лесах, в парковых зонах и садах, на дачных участках, вдоль лесных тропинок и в зарослях высокой травы.

Министерство экологии и природопользования Московской области рекомендует соблюдать простые, но эффективные правила защиты: для прогулок выбирайте светлую одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу. Брюки лучше заправлять в носки или обувь. Используйте репелленты, которые наносятся на одежду. Возвращаясь домой после прогулки, обязательно проводите визуальный осмотр тела и складок одежды. Если избежать укуса клеща не удалось: необходимо обратиться в травмпункт для снятия. Если этой возможности нет, то можно удалить клеща пинцетом, совершая аккуратные выкручивающие движения. Важно не тянуть его за брюшко и не раздавить. Извлеченного клеща рекомендуется сдать в лабораторию для анализа. Для четвероногих друзей следует применять комплексные средства защиты: комбинацию капель на холку с ошейником или спреем. После каждой прогулки шерсть животного необходимо тщательно осматривать.

Соблюдение этих мер позволит снизить риски для здоровья и сделать весенний отдых на природе безопасным.