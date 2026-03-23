С наступлением тепла в Подмосковье активизировались клещи

В Подмосковье установилась теплая погода, в регионе активизировались клещи. Пик активности начался раньше из-за аномального тепла, уже зафиксированы первые укусы, сообщили в телеграм-канале Минздрава Московской области .

«Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде», — сообщили в министерстве.

Специалисты напомнили, что клещи могут быть переносчиками серьезных заболеваний, в том числе клещевого боррелиоза и энцефалита. Любителям прогулок по лесу посоветовали надевать светлую одежду с длинными рукавами, штанины заправлять в носки, а также обрабатывать одежду и кожу репеллентами.

Во время прогулок следует избегать высокой травы или кустарников, а после возвращения домой тщательно осмотреть себя и домашних животных.

Подхватить клещевой энцефалит можно не только через укус, но и при раздавливании клеща руками.