Врач Демьяновская назвала правильно подобранную одежду основным способом защиты от клещей

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с RT поделилась рекомендациями по защите от клещей. Она отметила, что правильно подобранная одежда — основной способ защиты.

По словам медика, на природе рекомендуется носить вещи из гладкой светлой ткани, манжеты должны плотно прилегать, брюки следует заправлять в носки. Важно выбирать высокие ботинки или сапоги, закрывать голову и шею платком или капюшоном, полностью покрывающим волосы.

«Каждые два-три часа нужно осматривать себя и близких, уделяя особое внимание подмышечным областям, локтевым и коленным сгибам, паху, шее и зоне роста волос — эти места клещи выбирают чаще всего», — предупредила специалист.

Дополнительную защиту обеспечивают специальные репелленты, которые наносят на одежду и открытые участки кожи строго по инструкции.