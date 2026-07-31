Видновские врачи выходили новорожденного весом 650 граммов

В Видновский перинатальный центр по скорой помощи поступила женщина на 27-й неделе беременности с высоким артериальным давлением и тяжелой преэклампсией — осложнением, при котором нарушается сосудистая функция. Врачи провели экстренное кесарево сечение.

Мальчик родился с весом 650 граммов и ростом 30 сантиметров. Специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей выхаживали малыша после реанимации: сначала кормили через зонд, помещали в кроватку с подогревом, затем перешли на кормление из бутылочки и разработали комплекс реабилитационных мероприятий.

К выписке новорожденный набрал вес до двух килограммов 650 граммов, его рост достиг 48 сантиметров. Мама и мальчик выписаны домой, до трех лет ребенок будет находиться под наблюдением педиатра, офтальмолога и невролога в отделении катамнеза перинатального центра.

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