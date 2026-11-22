Онкоуролог Дзидзария назвал сон на левом боку лучшим для очистки мозга

Во время сна головной мозг очищается от продуктов обмена веществ благодаря работе глимфатической системы. Наиболее эффективно этот процесс происходит, когда человек спит на левом боку. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» рассказал врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

По его словам, глимфатическая система обеспечивает движение жидкости, которая омывает мозг и способствует выведению накопившихся веществ. Особенно активно этот механизм работает ночью.

«Есть исследования, которые показали, что лучше всего эта система работает на левом боку. Хуже всего лицом вниз. На втором месте на спине, на на правом боку, но лучше всего на левом боку», — рассказал Дзидзария.

Врач обратил внимание на привычки, которые мешают полноценному ночному восстановлению. Среди них он назвал употребление кофе и алкоголя вечером, поздний прием пищи и хронический стресс.

«И ты вроде поспал шесть-семь часов. Утром проснулся — туман в голове», — объяснил специалист.

Отдельно Дзидзария посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения. Он объяснил это естественным утренним повышением уровня кортизола и рекомендовал отложить первую чашку на два-три часа.